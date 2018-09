Weiter Keime im  Wasser von Hartenrod

Bad Endbach-Hartenrod Entwarnung in Sachen Keimbelastung beim Hochbehälter Bad Endbach: Seit dem 24. August wird dort nicht mehr gechlort, wie Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) in der Sitzung der Gemeindevertretung mitteilte. Anders sieht es hingegen in Hartenrod aus. Dort wurden auch in den vergangenen Wochen immer noch coliforme Keime in Teilen der Hochbehälter nachgewiesen, sodass das Wasser in diesem Fall weiter gechlort werde. Die Zahl der Keime ist nach einer intensiven Reinigung aber deutlich zurückgegangen. Die Untersuchungen haben dabei ergeben, dass das Hochbehälter Hartenrod dringend sanierungsbedürftig sei, so Schweitzer.