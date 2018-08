Welche Mittel helfen bei Diabetes?

Eine 67-jährige Anruferin aus Wetzlar berichtete am „Direkten Draht“ von erheblichen Nebenwirkungen ihrer Medikamente. Das Mittel Metformin habe bei ihr oft Durchfall verursacht. Deshalb sei sie zu Januvia gewechselt, mit der Folge, dass sie nun, mitunter tagelang, unter Verstopfung leide.

Dr. Christine Herrmann-Rinke bestätigte den Einfluss der Arzneien auf den Darm. Sie empfahl der Anruferin, es mit Siofor zu versuchen, dem Metformin-Mittel eines anderen Herstellers. Das sei nach ihrer Erfahrung wesentlich verträglicher. Eine andere Alternative sah sie darin, zweimal täglich Janumet 50/850 einzunehmen. Dieses Mittel kombiniere nämlich Januvia und Metformin.

Ein 79-jähriger Mann aus Eibelshausen leidet ebenfalls unter Diabetes vom Typ 2. Er nimmt nach eigenen Worten abends und morgens Metformin 850. Sein Langzeitwert (HbA1c) liegt bei 7, im nüchternen Zustand beträgt sein Blutzuckerwert rund 120 mg/dl. „Muss ich mir Gedanken machen?“, fragte der Senior die Medizinerin. „Das ist in Ihrem Alter perfekt“, sagte Dr. Christine Herrmann-Rinke. Sie riet dem Eibelshäuser, weiterhin in Bewegung zu bleiben und am Kuchenbuffet lieber vom Käse- als vom Pflaumenkuchen zu naschen.

Zuckerfreie Bonbons und Kaugummis haben keinen Einfluss auf den Blutzucker

Um die Blutzuckerwerte ging es auch einer 75-Jährigen aus Dietzhölztal, die vor Kurzem an Diabetes erkrankt ist. Ihr Langzeitwert liegt bei 7,4. Als Blutzuckerwert hat sie kürzlich 167 gemessen, allerdings nach dem ausgiebigen Konsum von Kirschen, wie die Frau zugab. Von Letzterem riet die Marburger Ärztin der Anruferin ab: Mehr als drei Kirschen sollten es nicht sein. „Am besten ist Beerenobst – damit können Sie nie etwas verkehrt machen.“

Was die Dosis der Medikamente angeht – die Frau nimmt abends Metformin 500 – empfahl die Medizinerin, die Menge zu steigern. „500 ist eine Anfängerdosis“, sagte Dr. Christine Herrmann-Rinke. Die Dosis könne man auf zweimal 1000 täglich erhöhen – unter der Voraussetzung, dass die Nieren in Ordnung sind.

Zwei Fragen zur Ernährung hatte eine Frau aus Dillenburg, die von beiden Elternteilen her mit „Zucker“ belastet ist und sich deshalb besonders bemüht, ihre Werte durch gesunde Ernährung im Griff halten. „Gehen meiner Zuckerwerte durch zuckerfreien Kaugummi oder zuckerfreie Bonbons hoch?“, wollte sie wissen. Und: „Sind 50 bis 60 Gramm Vollkornbrot am Morgen bei einem Körpergewicht von 59 Kilo zu viel?“

Die erste Frage verneinte die Diabetologin: Zuckerfreie Süßigkeiten hätten keinen Einfluss. Die genannte Brotmenge entspreche etwa zwei Broteinheiten und sei damit für die Frau okay. Mehr als 75 Gramm sollten es allerdings nicht sein.

Ein 69-jähriger 100-Kilo-Mann aus Eschenburg berichtete von guten Nüchtern-Werten (90 bis 105) aber einem überhöhten Langzeitzucker (8,4). Abends spritzt er 44 Einheiten Insulin. „Der Langzeitzucker ist zu hoch“, unterstrich die Marburger Medizinerin. Sie riet dem Anrufer, die Xelevia-Dosis in Absprache mit seinem Arzt wieder von 50 auf 100 mg zu erhöhen.