Weltklasse trifft vereinseigene Sportgrößen

Die Jubiläums-Sportgala ist das Highlight, mit dem die Verantwortlichen an erfolgreiche Veranstaltungen dieser Art in Dillenburg anknüpfen möchten. Wer erinnert sich nicht an die tollen „Abende des Sports“, die in den 80er und 90er Jahren die Hallen füllten und für qualitativ hochklassige Darbietungen standen. Oder die Tanz- und Gymnastik-Shows, die in einer voll besetzten Stadthalle für Begeisterungsstürme sorgten.

Bei der Auswahl der einzelnen Beiträge haben die Protagonisten um Gundi Müller, Jörg Rosenkranz, Ralf Hermann und Eberhard Göbel darauf geachtet, eine ausgewogene Mischung aus national bekannten Größen und vereinseigenen Gruppen ins Programm zu nehmen.

Der Auftritt seiner Truppe im ZDF-Fernsehgarten bei Andrea Kiewel sorgte vor Jahresfrist für helle Begeisterung. Artem Ghazaryan, selbst Weltklasseturner, und Victoria Gnatiuk sind mit drei verschiedenen Auftritten eine der Stars des Abends. Mit vier Turnern an zwei Parallelbarren zeigt die Showgruppe eine Paarung aus Virtuosität und gekonnter turnerischer Brillanz.

Der Auftritt „Colour of Life“ ist eine Hommage an das bunte Auf und Ab des Lebens. Charmant verknüpft Victoria Gnatiuk athletische und kreative Elemente zu einer Handstandakrobatik der anderen Art. Mit Hilfe von Klötzchen erinnert sie die Zuschauer daran, wie nicht nur im Sport eines auf das andere aufbaut.

Ob in Bahrain, Kanada, Singapur, Frankreich, Polen oder Schweden: Wenn die „Groove Onkels“ feat. Joachim Dölker mit ihren Acts „Alles im Eimer“ oder „Gelber Sack“ loslegen, gibt es kein Halten mehr! Ein in 2012 als Percussion-Projekt an der Musikhochschule gestartetes Projekt hat bis 2018 schon über 7 Millionen Menschen im Fernsehen begeistert und über 9 Millionen Viewer auf YouTube erreicht. Wo die Groove-Onkels ihre geballte Kompetenz an rhythmischem Urvergnügen abfeuern, bleibt kein Mundwinkel in der Horizontalen. Egal ob mit ihrer international gefeierten Mülltonnen Trash Percussion Show „Alles im Eimer – Instrumente braucht keiner“ inklusive des YouTube-Hits „Gelber Sack“: Die Groove Onkels begeistern, erstaunen, stecken an und reißen jede Veranstaltung aus der Lethargie.

Er absolvierte seine Berufsausbildung 1994 zum staatlich geprüften Artisten an der renommierten „Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik“ in Berlin. Seit dieser Zeit ist TJ Wheels – alias Till Schleinitz – weltweit mit seinem Programm unterwegs. Bis ins Viertelfinale schaffte er es bei „RTL-Das Supertalent“, das Künstlermagazin wählte in gleich zweimal zum „Künstler des Jahres“. TJ-Wheels fährt jonglierend und balancierend, auf Rollschuhen eine „Bühnen-Halfpipe“ hoch und runter, hin und her und zeigt mit seinem persönlichen unverwechselbaren Charme und Ausdruck, Bewegungen, die den Zuschauer staunen und die Herzen höher schlagen lässt.

Mit seiner Rola Rola Akrobatik demonstriert er, die Kunst des Gleichgewichts auf frei beweglichen Brettern, Rollen oder sogar einem Fußball zu halten.

Für eine atemberaubende Reck-Show stehen folgende Bundesligaturner der Kunstturnvereinigung Obere Lahn: Fabian Lotz, Andrey Likhovithskiy, Lasse Gauch, Jakob Paulicks, Maik Wehn, Felix Weber und Sunny Fiecker. Dieser Mannschaft gehörte auch bis vor wenigen Wochen Fabian Hambüchen an. Auch mit ihm sind die Veranstalter im Gespräch! Die Jubiläums-Verantwortliche Gundi Müller hat immer ein besonderes Augenmerk auf die Sportarten Gymnastik + Tanz sowie Akrobatik. Daher ist es kein Wunder, wenn mit dem mehrfachen Deutschen Meister aus Groß-Zimmern und der Akro-Gruppe aus Pohl-Göns regionale Größen das Spektrum der Darbietungen bereichern. Früher nannte man es „Seilspringen“; danach Robe-Skipping – heute verbirgt sich hinter dem Begriff „Double Dutch“ eine gekonnte Interpretation all dieser Elemente, die von der Show-Gruppe aus Butzbach demonstriert wird.

Immer wieder atemberaubend und daher fester Bestandteil der TVD-Beiträge: Die fliegenden TrampolinerInnen mit ihrer Show unter der Leitung von Sabine Kölzer und Bafke Spang-Horna. Für Lokalkolorit stehen die Kunstturnerinnen, von denen einige den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft haben und deren gekonnte Elemente bereits beim Festakt begeisterten.

Zum Finale treten als tänzerisches und optisches Aushängeschild des Vereins die Different Ladies mit dem überzeugenden musikalischen Motto: Shut up and dance! an

Abgerundet wird das Programm von zwei Nachwuchsgruppen des TVD: Hinter Silverlining und Papillons verbergen sich die jüngeren Tanz- und Gymnastikgruppen im Turnverein. Zum Schluss: Sie dürfen nicht fehlen und sind seit Jahren ein tänzerisches und optisches Aushängeschild des Vereins: Die Different Ladies haben ein überzeugendes musikalisches Motto: Shut up and dance!

Karten für die Jubiläums-Sportgala zum Preis im Vorverkauf für 12 Euro für Kinder und Jugendliche und 15 Euro für Erwachsene gibt es in Dillenburg (Buchhandlung Rübezahl und Musikbox) sowie bei Gundi Müller (Tel. 0178-6973869) und beim TV Dillenburg (turnverein-dillenburg@t-online.de) oder in der Geschäftsstelle (Donnerstag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr).