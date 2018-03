Weltklasseshow aus Fernost sehen

Der Chinesische Nationalzirkus inszeniert seit mehr als 25 Jahren eindrucksvoll die Einheit von Körper, Geist und Seele. Nun ist es dem Team um Produzent Raoul Schoregge wieder einmal gelungen, sich gänzlich neu zu inszenieren.

Am Donnerstag, 5. April, ab 20 Uhr gastiert er im Marburger Erwin-Piscator-Haus (Biegenstraße 15). Die aktuelle Produktion „The Grand Hong Kong Hotel“ spielt in einem alten viktorianischen Grandhotel, von dem aus sich Menschen aller Herren Länder, aus verschiedensten Schichten und Epochen auf den Weg machen, in die mysteriöse, chinesische Kultur abzutauchen, um sie und sich zu erkunden, Geschäfte zu machen, Handel zu treiben oder um das Glück zu finden.

Das Publikum erlebt eine kompakte, sympathische Weltklasse-Show aus atemberaubender Akrobatik, viel Gefühl, einer guten Prise Humor, Live-Musik, clownesker Poesie und der fremden, faszinierenden und alten Kultur Chinas auf dem Weg in die Moderne.

Tickets ab 35 Euro gibt es unter (0 18 06) 57 00 00 sowie im Internet unter www.eventim.de. (red)