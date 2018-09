Weniger Auto,mehr E-Bike

„Egal, ob Sie auf zwei oder auf vier Rädern unterwegs sind: Schnell zur Neige gehende Ölvorkommen, steigender Benzinpreise und der Klimawandel machen Elektrofahrzeuge zum Teil eines weltweiten Megatrends, der nur noch von wenigen Menschen bezweifelt wird.“

Die große Wende - weg von benzinbetriebenen Fahrzeugen, hin zur Elektromobilität – ist in vollem Gange. Doch während diese Entwicklung beim Auto noch in den Kinderschuhen steckt, so Sarges, sind auf E-Bikes und Pedelecs schon heute viele Menschen mit Begeisterung unterwegs und nutzen die intelligente Verbindung von Muskelpower und Elektromotor. Die herausragende Eigenschaft der Pedelecs und E-Bikes besteht darin, dass sie sich sowohl als Sportgerät und für die Freizeitgestaltung als auch für routinemäßiges Zweckfahren - zum Beispiel zum Arbeitsplatz - ausgezeichnet einsetzen lassen. Aus den genannten Vorteilen ergibt sich eine zwingende Schlussfolgerung: Wer ein Pedelec oder E-Bike zur Verfügung hat, kann das Auto weit häufiger als bisher in der Garage stehen lassen. Nach einem Blick auf die Preistafeln der Tankstellen ist schnell klar, dass sich dieser Umstieg positiv auf den eigenen Geldbeutel auswirken wird.

Wer in einer eher städtischen Umgebung wohnt und nicht regelmäßig lange Autofahrten unternehmen muss, kann sogar die vollständige Abschaffung des eigenen Kraftfahrzeugs in Erwägung ziehen. Viele Menschen sind diesen Schritt bereits gegangen und setzen auf die intelligente Kombination aus Elektrorad, Car-Sharing, Mietwagen und Bahnfahrten. (red)