Von Désiree Schneider

Weniger Schnapszahl-Hochzeiten

EHE Der Trend vom Schnapszahlendatum geht zurück / Standesamt Wetzlar ist ausgebucht

WETZlAR Das Hochzeitsdatum soll leicht zu merken sein und gut auf den Eheringen aussehen. Ein solches Datum liegt hinter uns, das andere steht an: 8.8.18 und 18.8.18. Doch nicht überall in der Region sind diese Hochzeitstermine so begehrt wie in Wetzlar oder Braunfels.

