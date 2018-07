Wenn „Racer“ um die Wette fliegen

Was braucht ein Flugzeug zum Abheben? Wie kann es in der Luft Loopings machen? Und was heißt eigentlich „Racer“ und „Quadrocopter“? All diesen Fragen konnten die Ferienpass-Kinder auf dem Modellflugplatz zwischen Hütte und Römershausen nachgehen. Die Mitglieder des 1976 gegründeten Vereins standen den Kindern Rede und Antwort.

Während der dreistündigen Ferienpass-Aktion konnten die Kinder viel über die verschiedenen Flieger und Drohnen lernen. Jugendwart Shahab Nakhjavan erklärte an den Modellen des Vereins einiges über die Technik, die Ruder und die Motoren. Welche Ruder für den Start und die Landung aktiv sein müssen und wie ein Flugzeug zur Seite fliegen konnte zeigte Nakhjavan zunächst am Boden, bevor die Modelle der Vereinsmitgliedern nacheinander in der Luft ihr Können zeigten.

Dabei wurde den Ferienpass-Kindern schnell der Unterschied zwischen „Racer“ und Kunstflieger bewusst. Während es sich bei einem „Racer“ um ein Renn-Flugzeug handelt, welches schnell hohe Geschwindigkeiten fliegen kann, ist ein Kunstflieger zwar langsamer, kann aber dafür Loopings und Schrauben in der Luft drehen oder auf dem Rücken fliegen. Egal, ob ein Modell mit besonders hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeiflog oder ein anderes besonders viele Loopings drehte – die Ferienpass-Kinder waren begeistert und machten große Augen. Auch der Flugshow der Drohnen schauten sie aufmerksam zu und waren begeistert als sie der Kamera einer Drohne für ein Gruppenbild zuwinken konnten. Nach jeder Landung gab es viel Applaus von den jungen Zuschauern.

Außerdem bauten die Kinder ihre eigenen Modellflugzeuge. Nachdem die Kinder die Holzmodelle „Probe geflogen“ hatten, traten sie in einem Wettflug gegeneinander an. Den Wettbewerb gewann Anastasia Aparin mit einer Weite von 10,4 Metern. Der Flieger von Lennox Wege kam nicht ganz soweit, machte aber den zweiten Platz. Den dritten Platz sicherte sich Silas Grünewald.

Verein wünscht sich mehr Zuwachs

Nach der Ferienpass-Aktion war Jugendwart Nakhjavan sichtlich zufrieden: „Es ist schön, wie viele Kinder jedes Jahr zu unserer Aktion kommen und wie viel Interesse und Spaß sie am Modellfliegen zeigen. Schade ist nur, dass die Kinder danach nicht mal in unserem Verein vorbeischauen.“ Dabei sei ein Einsteigermodell gar nicht teuer und auch Modell-Patenschaften mit Mitgliedern des Vereins seien möglich.

Kinder und Jugendliche des Vereins treffen sich immer freitags, außerhalb der Ferien, von 17 bis 19 Uhr im Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus Hartenrod. Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.modellclub.de. (jns)