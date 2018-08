Wenn Fledermäuse zu Pfeil und Bogen greifen

Gegenüber der Premiere vor einem Jahr habe der Wettkampf jedoch ein wenig modifiziert werden müssen, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Martin Weber. Die Zielscheiben mit Fackeln und Kerzen zu beleuchten – darauf mussten die Bogenschützen diesmal aufgrund der Trockenheit der vergangenen Wochen verzichten. „Stattdessen beleuchten wir die Scheiben nun mit LED-Lichtern“, betonte Weber. Für die knapp 20 Teilnehmer an dem Fledermausturnier bedeutete die ungewohnte Zeit so oder so eine Herausforderung.

Vor allem der Übergang vom Taghell zur Dämmerung bereitete einigen Schwierigkeiten, weil sich die Augen erst umstellen und daran gewöhnen mussten. „Man sieht auf den Scheiben wirklich nur sehr wenig und kann nur in etwa zielen“, sagte einer der Schützen, die aus ganz Hessen zu dem Turnier gekommen waren.

Tipps für Kinder und Jugendliche

Aber gerade das mache auch ein Stück weit den Reiz dieser Turnierform aus. Während am Abend die Erwachsenen ihre Zielsicherheit demonstrierten, waren am nächsten Vormittag die Kinder und Jugendlichen an der Reihe. Sie traten zum zweiten Robin-Hood-Turnier an. „Es hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass ein reines Jugendturnier sehr sinnvoll ist“, erklärte Martin Weber. Werde gemischt geschossen, hätten die Trainer weniger Zeit, um sich um die Nachwuchsschützen zu kümmern, weil sie sich selbst auch noch vorbereiten müssen. So jedoch könnten sie sich viel besser auf die Kinder und Jugendlichen konzentrieren und ihnen dabei auch Tipps geben. Das sei für deren sportliche Entwicklung wesentlich hilfreicher.

Bei den beiden Turnieren standen sich die Bogenschützen erstmals nicht nur der sportlichen Herausforderung gegenüber. Seit dem Frühjahr liegt ein Solarpark in direkter Verlängerung der Bogensportfläche. Jetzt muss wahrscheinlich auf dem Gelände der Schützen ein Erdwall aufgeschüttet werden, um zu verhindern, dass misslungen geschossene Pfeile auf die Photovoltaik-Panels fliegen und diese womöglich beschädigen. Hier wartet der Verein immer noch auf eine Reaktion der Stadt. (val)