Wenn Hunde durch den Parcours sprinten

Folgendes Programm ist in Cappel geplant:

12.15 Uhr, Vorstellung der Tierheim-Hunde.

13 Uhr, Hundesport mit dem HSV Betziesdorf.

14 Uhr, Vorstellung des Tierheims und der Arbeit.

14.30 Uhr, Agility-Präsentation des PSSV Marburg.

15.30 Uhr, Hundesport mit dem HSV Betziesdorf.

16.15 Uhr, Hunde-Parcours-Rennen für Tierheim-Hunde und Privathunde.

Es gibt Kaffee und Kuchen, Bier, Pommes und Würstchen sowie eine Cocktailbar. Für Akustik-Rock aus sieben Jahrzehnten sorgen Tobias Wessel und Daniela Lemmer.

In der Tombola warten Gewinne wie eine Kanu-Tagestour für zwei Personen auf der Lahn, ein Gruppen-Gutschein für das Exit Game „The Key – Real Life Escape Games“ in Marburg und ein Gleitschirmflug-Schnupperkurs in Ronneburg. Hauptpreis ist ein halbstündiger Rundflug in einer Piper PA-28. Die Kids können sich beim Kinderschminken, mit bunten Luftballontieren oder in der Hüpfburg vergnügen. Über ihre Arbeit informieren auch der Blinden- und Sehbehindertenbund (Führhund-Arbeit), eine Hundeschule und ein Hundepsychologe. (red)