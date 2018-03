Wenn Puppen zum Leben erweckt werden

Mit der Verpflichtung renommierter und etablierter Figuren-Theater aus der gesamten Bundesrepublik setzt die Oranienstadt Dillenburg als Veranstalter auf ein hochwertiges Programm für Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die Kindervorstellungen finden am Donnerstag und Freitag jeweils ab 16 Uhr im Atrium der Wilhelm-von-Oranien-Schule in statt. Die weiteren Kinderstücke beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr. „Dr. Faust“ wird abschließend am Sonntag ab 19.30 Uhr aufgeführt.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 15. März, das Figurentheater Gingganz (Scheden-Meensen) mit dem Stück „Oh, wie schön ist Panama“ von Janosch. Für Freitag, 16. März, ist die Aufführung der „Bremer Stadtmusikanten“ – ebenfalls gespielt vom Figurentheater Gingganz geplant. Am Samstag, 17. März, wird „Urmel aus dem Eis“ vom Figurentheater Mimikry (Köln) gezeigt. Am Sonntag, 18. März, führt das Hohenloher Figurentheater (Westerwald) „Aladin und die Wunderlampe“ auf. Als Abschluss wird mit „Dr. Faust“ ein Jugend- und Erwachsenenstück aufgeführt. Für die Stücke gibt es verschiedene Altersangaben. Der Eintritt kostet sechs Euro für die Vorführungen am Nachmittag und neun Euro für die Abschlussvorstellung. Karten gibt es in bei der Tourist-Info, (Hauptstraße 19). (red)