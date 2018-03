Wenn Sensenmänner springen

Im Oktober wurde das Showprogramm des Vereins ausgewählt, als einer von nur acht Reitvereinen am Showwettkampf der hessischen Reitvereine teilzunehmen.

Seit Monaten arbeiteten Vereinsmitglieder daran, das siebenminütige Programm mit dem Titel „Ghosttown“ für den Auftritt mit Kostümen auszustatten, Dressurküren auszuarbeiten, das Springen mit den Pferden über ein bewegliches Hindernis zu trainieren und viel Teilnehmer in etlichen zusätzlichen Trainingseinheiten auf ihren Einsatz in der Festhalle vorzubereiten.

Auch Voltigierer, Motocrossfahrer und zwei Quadfahrer gehörten zum Team der über 80 Teilnehmer des Showprogramms, die jüngste Mitwirkende war fünf. Die Organisatoren des RFV wollten alle Sparten des im Verein gebotenen Reitsports in ihr Programm „Ghosttown“ einbinden.

Die Truppe aus Wetzlar erwies sich am Ende als Liebling des Publikums

Um 21 Uhr war es dann schließlich soweit und die Akteure strömten als Hexen und Geister in die Arena. Einer Dressurquadrille folgte das Springen der Sensenmänner über das bewegte „Höllenfeuer“.

Anschließend drehten drei aufwendig kostümierte und beleuchtete „untote“ Geister ihre Runden auf den Voltigierpferden. Den Abschluss bildeten viele „Ghostbusters“, die auf ihren Motorrädern über eine Rampe in die Bahn sprangen und alle Hexen und Geister aus der Halle trieben.

Die Jury zog mehrfach die Wertnote 10,0. Leider gab es aufgrund einer Zeitüberschreitung von 48 Sekunden einen Abzug von der Gesamtnote, so dass der Sieg knapp verpasst wurde.

Die Publikumswertung folgte im Anschluss an das Showprogramm. Hier galt es, alle teilnehmenden Vereine per Applaus zu bewerten. Dabei zeigte sich der Reitverein Wetzlar als Publikumsliebling und gewann mit großem Abstand. Belohnt wurde das Ergebnis mit 800 Euro für den 2. Platz in der Jurywertung und 1100 Euro für den Sieg in der Zuschauerwertung.

Zuvor konnte sich der RFV über den mit 1500 Euro dotierten 2. Platz im Wettbewerb ums beste Konzept bei der Ausbildung des Nachwuchses auf Schulpferden freuen. Dabei wurde die Qualität der Pferde und Ausbildung betont. (red)