Wenn das Atmen schwer fällt

Andreas Günther ist Lungenfacharzt, ärztlicher Direktor der Agaplesion Pneumologischen Klinik Waldhof-Elgershausen in Greifenstein, ordentlicher Professor für Innere Medizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Mitglied des Deutschen Zentrums für Lungenforschung. Er sagt: „Rauchen steigert das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, um das Dreißigfache.“

Selbst Passivraucher, das sind Menschen, die sozusagen im stetigen Raucherdunst sitzen, selbst aber nicht an der Zigarette ziehen, seien gesteigert gefährdet. Dabei besonders tückisch: Das sogenannte Bronchialkarzinom ist schwer zu erkennen. Symptome wie neu aufgetretener und andauernder Husten können ein Anzeichen sein, doch in vielen Fällen bleibt der Tumor in der Lunge lange Zeit unerkannt. „Das liegt unter anderem daran, dass in der Lunge kaum Schmerzfasern sitzen – der Erkrankte spürt den Krebs schlichtweg nicht“, klärt Andreas Günther auf.

Ein 74 Jahre alter Dillenburg leidet an Lungenkrebs. Seiner Tochter, die für ihn anruft, gibt sein Gesundheitszustand zu denken: „Mein Vater hat in den letzten Wochen total abgebaut, er hat 40 Kilo Gewicht verloren, leidet an dauerhaftem Durchfall und hat Wassereinlagerungen“, klagt die Anruferin. Der Vater sei bis vor Kurzem noch „top-fit“ gewesen, nun aber körperlich und seelisch „am Ende“. Bislang hätten die Ärzte einen großen Tumor in der Lunge entdeckt, auch auf den Rippen sei ein „Schatten“ erkennbar gewesen. „Ich möchte wissen, ob meinem Vater eine belastende Therapie erspart werden kann und eine palliative Pflege in Frage kommt?“, fragt die Dillenburgerin.

Günther rät zur Geduld: „Lungenkrebs ist individuell unterschiedlich, und so auch die geeignete Therapie.“ Dass eine belastende Chemotherapie für ihren Vater in diesem Zustand vielleicht nicht das Richtige wäre, wägt der Arzt am Telefon ab.

Er klärt die Anruferin über eine alternative Therapieform, die Immuntherapie auf – auch „Checkpoint-Inhibitoren-Therapie“ genannt. Diese wird erst seit etwa zwei Jahren in der Behandlung des Lungenkrebses angewendet. „Dabei werden dem Patienten spezielle Antikörper verabreicht, die es dem Immunsystem ermöglichen, Krebszellen wieder als solche zu erkennen und gegen sie anzukämpfen, sie sogar zu vernichten“, erklärt Günther. Diese Form der Therapie gehe üblicherweise mit weniger Nebenwirkungen einher als eine Chemotherapie, die für manche Patienten eine erhebliche Belastung darstellen kann.

Günther: „Lungenerkrankungen haben viele Auslöser, die geeignete Therapie ist deshalb individuell anzupassen.“

Rauchen gefährdet die Gesundheit – auch in Bezug auf andere Lungenerkrankungen wie zum Beispiel die „COPD“ (Englisch: chronic obstructive pulmonary disease). Das ist eine chronische Bronchitis mit einer irreversiblen Verengung der Atemwege – oder der Lungenfibrose.

Eine Frau macht sich um ihren Bekannten, einen 82-Jährigen aus der Region Gießen Sorgen. Er leidet an solch einer Fibrose. „Durch diese Erkrankung entsteht Narbengewebe in der Lunge. Hierdurch verliert die Lunge an Dehnbarkeit, das Atmen fällt schwerer“, erklärt Andreas Günther

Um dem entgegenzuwirken, will die Anruferin wissen, ob es dem Erkrankten helfen könne, wenn Daunendecken und Kissen aus dem Haus verbannt würden.

Pauschal kann der Pneumologe der Anruferin diese Frage nicht beantworten, denn „es gibt über hundert verschiedene Arten der Lungenfibrose und dementsprechend beinahe genauso viele Möglichkeiten, wie diese entstehen und wie man sie behandeln kann.“ Absolut notwendig sei das Entfernen aller Daunenfedern im Haus. Vor allem dann, wenn der Patient an einer sogenannten Exogenen Allergischen Alveolitis (allergisch bedingte Entzündung der Lungenbläschen) mit einer entsprechenden Sensibilisierung gegenüber Vogelfedern oder -kot (beispielsweise Vogelzüchterlunge) leide. „Auch Schimmelpilze im Haus können eine allergische Reaktion in der Lunge hervorrufen und damit eine Lungenfibrose verursachen.“ Günther rät abschließend „jedem mit neu aufgetretenem und anhaltendem Husten oder mit Luftnot unter Belastung und Ruhe, den Haus- und gegebenenfalls später einen Lungenfacharzt aufzusuchen.