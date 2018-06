Wenn das Zuhause klappbar wäre ...

Unzählbare kleine Streifen hat sie aus Styroporplatten ausgeschnitten, mit Tesafilm zusammengeklebt und immer wieder neue Variationen entworfen: Allein für die Vorarbeit ihres Projekts von einem klappbaren Wohnraum hat Christina Jochum enorme Geduld aufgebracht. An einem Vorabmodell hat die 13-Jährige etwa sechs Stunden getüftelt – und von diesen Styropormodellen gab es viele.

Für den Wettbewerb „Jugend forscht“ hatte sich die Gymnasiastin der Elisabethschule mit der Problematik von Wohnräumen auseinandergesetzt, speziell bezogen auf die Flüchtlingsunterkunft in Cappel. Die Räume, die zunächst benötigt wurden, stehen aktuell leer.

„Nun werden aber woanders Häuser und Wohnungen gebraucht und es müssen dort neue gebaut werden. Warum kann man diese aus der einen Stadt nicht in eine andere bringen?“ hat sich Christina gefragt. Wichtig war ihr auch, eine Lösung für Studierende zu finden, die dringend in Marburg Wohnraum benötigen.

Mit diesem Wunsch machte sich die Nachwuchserfinderin an die wochenlange Arbeit. Ihre Idee: Orientiert am Mechanismus eines Regenschirms ein Klappgestell entwickeln und mit dem System bereits vorhandener Wohncontainer verbinden. Mit einer Art „Kasten-Stecksystem“ und dem Auswechseln verschiedener Bauteile sollte es dann auch möglich sein, Wohnräume etwa in Lagerräume oder Parkhäuser zu verwandeln.

Auf ihre Modelle aus Styropor und Tesafilm folgten Modelle aus Holz, ihrem Lieblingsmaterial. Kreis- und Laubsäge, Bohrmaschine, Hammer und Nägel kamen in der Werkstatt ihres Elternhauses zum Einsatz, die sie sich mit ihrem älteren Bruder teilt.

Neben ihrer Geschicklichkeit mit Material und Werkzeug war enorme räumliche Vorstellungskraft gefragt. Doch für Christina kein Problem: In ihrer Freizeit plant sie auch gern mal Häuser und könnte sich vorstellen, Architektin zu werden.

Ihre Qualifizierung für den Landeswettbewerb motivierte sie noch mehr. Die 13-Jährige entwarf ein Treppenhaus, das aus zwei Containern besteht und auf einem Lkw transportiert werden kann. Für die klappbaren Gerüste dachte sie sich einen Aufziehmechanismus aus – und schrieb mithilfe eines Technikbaukastens ein kleines Computerprogramm.„Am Anfang wusste ich gar nicht, was dabei rauskommen würde“, sagt die 13-Jährige und ist begeistert, wie viel Unterstützung sie erhielt.

So suchte sie etwa Rat beim Fachbereich Physik der Philipps-Universität, als es um die Frage ging, welches Material sich am besten für die klappbaren Gerüste eignen würde.

„Sie bauten Doppel-T-Träger für mich“, berichtet Christina und zeigt die Modelle aus Aluminium, Messing, Edelstahl und Stahl. Es folgten Belastungs- und Abriebtests. Ein Werkstoff schnitt am besten ab: „Stahl ist am günstigsten und relativ leicht.“

Firmen schickten Christina etwa Kunststoffteile zum testen zu, sie tauschte sich mit Statikern aus.

Darüber hinaus ist der Fernsehkanal „KiKA“ auf sie aufmerksam geworden. Für die Sendung „Erde an Zukunft“ hat ein Team bei Christina zu Hause gedreht. Sie wird damit zur „Zukunftsmacherin“ – und reiht sich damit neben anderen Kindern und Jugendlichen ein, die Ideen für die Zukunft haben.

Das hat Christina Spaß gemacht – so sehr, dass sie sich in Zukunft neue Probleme suchen möchte, die sie mit ihrer Kreativität lösen kann. Doch vorerst steht ein Praktikum im Herbst in einer Schreinerei an. Und darauf freut sie sich besonders, ganz viel mit ihrem Lieblingsmaterial Holz herumwerkeln zu können.

Geplanter Ausstrahlungstermin ist der 2. September um 20 Uhr auf KiKa.