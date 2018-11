Wenn der Glühwein köchelt

Weihnachtsmärkte sind die Biergärten des Winters. Die Durststrecke zwischen den beiden Open-Air-Gastrophasen war in diesem Jahr nur kurz. Trotzdem können es viele nicht erwarten, ihre kulinarischen Bedürfnisse wieder an der frischen Luft zu befriedigen.

Auch zwischen Coloraden und Forum verbreiten glitzernde Buden und ein antikes Pferdekarussell Flair

Vom Weihnachtsmarkt mit Eisbahn auf dem Domplatz bis zum historischen Adventsdorf auf dem Schillerplatz klingen im alten Wetzlar die Glöckchen. Aber auch, wer seine Vorweihnachtszeit lieber in der Nähe der großen Einkaufszentren verbringt, muss auf festlichen Input nicht verzichten. Zwischen Coloraden und Forum verbreiten glitzernde Buden und ein antikes Pferdekarussell Weihnachtsflair.

Die Musik spielt jedoch im Fachwerkviertel. Zum Beispiel in Persona des Hinterland-Jazz-Orchestras am Samstag, 1. Dezember, ab 18 Uhr in der Hospitalkirche. Eintrittskarten gibt’s für 10 und 12,50 Euro bei www.adticket.de.

Deutlich weniger, nämlich nix, kostet es, dabei zu sein, wenn das Dirk-Daniels-Project am Donnerstag, 13. Dezember, ab 18 Uhr den Domplatz mit feinstem Christmas-Rock von Bryan Adams, Bruce Springsteen und Co. beschallt.

An selber Stelle machen die Chorwerkstatt sowie Frank Mignon und Anita Vicovic am Donnerstag, 20. Dezember, „Advent in der City“. Einen Tag später (21. Dezember) ab 19 Uhr liefert die ehemalige Sängerin der „Weather Girls“ (It´s raining Men“), Ingrid Arthur, den Soundtrack für den Endspurt bis Heiligabend.

Den Schlussakkord vorm Fest setzt der Chor der Freiherr-vom-Stein-Schule am vierten Advent (23. Dezember) ab 14 Uhr. Auf dem Schillerplatz sorgen verschiedene Chöre für warme Herzen.

Natürlich hat Wetzlar in der Vorweihnachtszeit noch einiges mehr zu bieten. Am Fuße des Doms lädt eine große Eisbahn dazu ein, mal wieder die Schlittschuhe anzuziehen. Für die Bespaßung der Kinder sorgen unter anderem Ritter Rost (2. Dezember), die bezaubernde Jini (16. Dezember) und Shaun, das Schaf (23. Dezember).

Im Winterkino auf dem Eisenmarkt heißt es immer mittwochs um 16.30 Uhr „Film ab!“.

Einen Besuch wert ist auch die Krippenausstellung in der Unteren Stadtkirche. Und wer sich auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert begeben möchte, macht im Rahmen der „Weihnachtlichen Stadt(Ver)Führungen“ einen Spaziergang mit Goethes Mama.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt täglich von 11.30 bis 22.30 Uhr. Am 24. und 25. Dezember bleiben die Stände geschlossen.

Das komplette vorweihnachtliche Programm steht im Netz unter www.wetzlar.de. (cr)