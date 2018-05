Wenn der Pfarrer  in die Tuba bläst

Besonderen Zuspruch fand das Marienlob in der Sankt-Anna-Kirche nämlich auch deshalb, weil Pfarrer Christof May und Kantor Manfred Heine den Gottesdienst musikalisch mitgestalteten. Anschließend hatte der Braunfelser Seelsorger noch zu einer „May-Bowle nach Art des Hauses“ in den Pfarrgarten eingeladen.

Diakon Sven Merten hatte die liturgische Gestaltung des Marienlobes übernommen. „Wir haben gute Gründe, dass wir uns mit unseren Bitten, Sorgen und Nöten an Maria wenden, denn sie ist die Mutter Jesu und unsere Fürsprecherin bei Gott. In Wallfahrtskirchen finden wir viele Beweise in Form von ,Danktafeln‘, dass viele Bitten auch erhört wurden“, erklärte er den Gläubigen.

Aus den versteckten Winkeln der Kirche erklingt eine zauberhafte Flötenmusik

Dann erklang aus dem hinteren Teil der Kirche, wo die eingehauste Orgel mit ihren 800 Pfeifen versteckt ist, zauberhafte Flötenmusik. Pfarrer Christof May, ein gelernter Instrumentalist, stimmte die von dem englischen Komponisten und Kirchenmusiker Christopher Tambling komponierte, dreiteilige Suite für Querflöte und Orgel an. Betont langsam, fast besinnlich, setzte May kraftvoll mit seiner Querflöte ein, baute Spannung auf und ließ im letzten Satz den schnellen Lauf höchst schwungvoll wirken. Obwohl der Sichtkontakt mit dem Organisten nicht der Beste war, entwickelte sich zwischen den Musikern ein klangvoller Dialog.

Zwischen den Schriftlesungen spielte Manfred Heine eine dreiteilige Komposition von Robert Jones. Fein ausgewogen zwischen besinnlicher Harmonie und einem facettenreichen Spiel beeindruckte der Organist durch die Kreativität seiner Darbietung, Gleiches galt für das spät-romanische „Ave Maria“ des deutschen Komponisten Franz Abt. Aber auch für den Gemeindegesang der bekannten Marienlieder und die vielfältigen Fürbitten blieb reichlich Raum.

Dann stand von Wolfgang Amadeus Mozart das Andante in C-Dur für Querflöte und Orgel auf dem Programm. Technisch abwechslungsreich und wendig überzeugten die Solisten durch einen leichten und doch festlichen Ton, der sich in den Weiten der Kirche voll entwickeln konnte. Während die Orgel das Thema umspielte, nutzte May die ganze Bandbreite seiner Querflöte aus. Beschwingte Phasen wechselten sich mit gefühlvoll-festlichen, dann wieder heiter-beschwingten Episoden und besinnlichen Elementen ab.

Zum Erstaunen der Zuhörer spielt May nach der Querflöte auch die Tuba

Doch das Erstaunen der Gottesdienstbesucher war groß, als zum Schlusslied „Maria, dich lieben“ aus dem Hintergrund der Kirche die Klänge einer Tuba den Gesang begleiteten. Pfarrer May hatte seine Querflöte mit der Tuba gewechselt und stellte unter Beweis, dass ein katholischer Priester auch ein begnadeter Instrumentalist sein kann.

Der Lohn für die gelungene Überraschung und glanzvollen Darbietung: Die Besucher erhoben sich und bedankten sich bei den beiden Musikern mit Bravo-Rufen und stürmischem Applaus. (Foto: W. Volkmar)