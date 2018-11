Wenn die Blasmusik erklingt ...

Durch das Programm führt der Vorsitzende des Musikvereins Gladenbach, Johannes Schmalz. Wer sich die hohe Kunst böhmischer Blasmusik an diesem Abend in Gladenbach nicht entgehen lassen möchte, bekommt Eintrittskarten bei der SEB im Haus des Gastes in Gladenbach sowie unter www.musikverein-gladenbach.de. Die Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro. An der Abendkasse sind acht Euro zu entrichten. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. (red)