Wenn die Sterne leuchten

Los geht es um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche „St. Aegidius“. Im Anschluss erleuchten viele hundert Lichter den Platz vor der Kirche und werben für Solidarität mit den benachteiligten Menschen dieser Welt.

Die Spenden gehen an zwei Projekte: Zum einen fließen sie an das Beschäftigungsprojekt in der Holzwerkstatt des Walter-Adlhoch-Hauses, der Caritas-Wohnungslosenhilfe. Hier erhalten Menschen, die wohnungslos sind oder waren, die Möglichkeit, ihre Fertigkeiten und Ressourcen wiederzuentdecken. Zum anderen gehen die Spenden an einen Förderverein, der das Waisenhaus „St. Agnes‘ Orphanage“ in Keren in Eritrea unterstützt.

Das Geld wird vor allem zur Erhaltung der Gebäude und zur psychologischen Unterstützung derjenigen Schützlinge benötigt, die durch schreckliche Erfahrungen in der Vergangenheit traumatisiert sind. (red)