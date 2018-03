Wenn die Tante plötzlich weg ist

Manch einer wird es kennen: Man ist jung und voller Tatendrang, man kauft sich ein altes Haus und stürzt sich mit voller Kraft in die Renovierungsarbeiten. Und dann stellt man fest, dass der Sanierungsbedarf erheblich größer ist als erwartet.

Die Stimmung steigt, wenn beim Renovieren des Hauses die Mängelliste ständig größer wird

So geschieht es auch dem jungen Pärchen Heiko und Daniela. Die beiden haben sich zudem dazu entschieden, die Tante von Heiko zu sich zu nehmen – in eine eigens dafür geplante Einliegerwohnung.

Obwohl der aus dem osteuropäischen Raum angeheuerte Handwerksprofi sein Bestes gibt, wächst die Mängelliste ständig. Die alte Dame entpuppt sich zu allem Übel noch als ignorante Tyrannin und so kommt es immer wieder zu unschönen Auseinandersetzungen. Und dann ist die Tante plötzlich weg. Dies wiederum führt zu wilden Spekulationen seitens ihrer weitläufigen Nichte und deren Mann.

Die beiden hatten in ihrer „selbstlosen“ Sorge eh ganz andere Pläne zum „Wohl“ der Tante.

Die Aufführungen finden am Freitag, Samstag und Sonntag, 20., 21. und 20. April sowie am Donnerstag, Freitag und Samstag, 26., 27. und 28. April im Dorfgemeinschaftshaus in Roth statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Karten gibt es ab dem 26. März im Vorverkauf bei Marita Rödl unter (0 27 74) 5 15 25 und bei Regina Schneider unter (0 27 74) 51292. „Herrjelshinkelcher“ stammt übrigens aus einem alten mittelhessischen Dialekt.

Es bedeutet „Herrgottstierchen“ und steht für „Marienkäfer“. (red)