Wenn ein Stadtteil neu entsteht

Wetzlar Was gilt es zu bedenken, wenn ein neuer Stadtteil entwickelt werden soll? Das konnten 30 Studierende von StudiumPlus bei einem Planspiel des Urban Land Institutes praktisch erfahren. Finanziert wurde die Veranstaltung von der Rittal Foundation. „UrbanPlan“ ist ursprünglich für Schüler der Oberstufe entwickelt worden, passt aber auch hervorragend zum starken Praxisbezug der dualen Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und des CompenteceCenters Duale Hochschulstudien – StudiumPlus e.V. (CCD). Einige Stunden hatten die Studierenden Zeit, ein Konzept für die Neugestaltung eines fiktiven Stadtviertels zu entwerfen. Dabei beschäftigten sie sich mit den finanziellen, sozialen und planerischen Aspekten urbaner Entwicklung und mussten im Team in relativ kurzer Zeit viele Aspekte unter einen Hut bringen – und anschließend ihr Konzept präsentieren. Sieger war am Ende das Team „Immo-Living“ mit seinem Konzept mit hohem Wohn- und Aufenthaltswert. Auch die Studierenden selbst waren begeistert vom Einblick in die Immobilienbranche und die Komplexität der Stadtplanung. (red/Foto: StudiumPlus)