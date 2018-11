Wer gewinnt den VW T-Roc?

Die Weihnachtsverlosung ist eine Aktion im Rahmen des Dillenburger Stadtmarketings und wird durch die Verwaltung der Oranienstadt Dillenburg unterstützt.

Der Förderkreis Dillenburg verlost Preise im Wert von insgesamt rund 27.000 Euro. In diesem Jahr ist dem Vorstand der AG Kaufleute, rund um dessen Sprecher Kai Würges, wieder ein ganz besonderes Highlight gelungen. Als Hauptpreis winkt ein schwarzer SUV VW T-Roc (Benzinmotor, 115 PS, Ausstattungslinie Style) vom Autohaus Hoppmann mit einem Listenpreis von rund 25.000 Euro.

Als weitere Preise werden ein 55-Zoll-Fernseher, ein Weber-Holzkohle-Grill sowie ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro verlost. Unterstützt wird die Verlosungsaktion von den Dillenburger Unternehmen Expert Klein, Hellweg, Reisebüro Kegel und Manderbach Druck.

Lose werden zum Preis von einem Euro angeboten

Die Auflage der Lose liegt bei 35.000 Stück. Diese werden zum Einzelpreis von einem Euro zum Kauf angeboten – hier lohnt es sich, schnell zuzugreifen. Die Gewinnchance ist deutlich höher als bei vergleichbaren Gewinnspielen.

Verlosung am 21. Dezember auf dem Wilhelmsplatz

Die Verlosung findet am Freitag, 21. Dezember, um 17 Uhr auf dem Wilhelmsplatz im Rahmen des Dillenburger Winterzaubers statt. Verkaufsstart der Lose ist ab dem 26. November in den Verkaufsstellen. Die mit einer Telefonnummer versehenen Losabschnitte können in den Losboxen der Verkaufsstellen abgegeben werden. Der Reinerlös der Verlosung kommt wieder mehreren karitativen oder anderen dem Gemeinwohl dienenden Zwecken zugute.

Gültigkeit der Preise bis zum 15. Januar 2019

Der oder die Gewinner/in der Preise erhält seinen/ihren Preis gegen Vorlage des Original-Losabschnitts. Die Preise haben Gültigkeit bis zum 15. Januar 2019 und können nach Absprache mit der Geschäftsstelle, unter Vorlage des Original-Losabschnitts, abgeholt werden. Es werden zudem zwei weitere Ersatz-Lose je Preis gezogen, auf die bei Nichtabholung bis zur unten genannten Fristen, die jeweiligen Gewinne übergehen. Die beiden Ersatz-Lose verlieren ihre Gültigkeit mit Ablauf des 30. Januar 2019 bzw. dem 14. Februar 2019.

Teilnahmeberechtigt an der Weihnachtsverlosung 2018 sind Personen über 18 Jahre. Eine Begrenzung der Anzahl der Lose pro Person gibt es nicht – jeder kann so viele Lose erwerben, wie er/sie möchte. Geschäfte, die als Verkaufsstelle für Weihnachtslose fungieren möchten oder Unternehmen, die eine größere Anzahl an Weihnachtslosen für Mitarbeiter oder Kunden erwerben möchten, können sich an die Geschäftsstelle des Förderkreises Dillenburg. Ansprechpartner ist Tilo Kramer im Ressort Kultur, Sport und Tourismus, Hauptstraße 19, 35683 Dillenburg, Tel.: 02771/896 151 oder E-Mail stadtmarketing(at)dillenburg.de wenden.

Weitere Informationen zur Dillenburger Weihnachtsverlosung und Verkaufsstellen unter www.dillenburg.live.