Wer haftet für Schäden bei Sturm?

Der letzte Sturm hat Ziegel aus dem Dach eines Anrufers aus dem Lahn-Dill-Kreis gerissen, ein parkendes Auto wurde beschädigt. Nun will die Teilkaskoversicherung des Geschädigten das Geld von dem Anrufer zurück. Ist das rechtens?

Sie haften nur für Schäden, die Sie schuldhaft verursacht haben. Das war bei der Stärke des letzten Sturms wohl kaum der Fall. Melden Sie die Sache Ihrer Haftpflichtversicherung, die wird das mit der gegnerischen Versicherung klären.

Reparatur erst zahlen, wenn alles funktioniert

Eine Anruferin aus dem Hinterland hat ihre Geschirrspülmaschine bereits viermal zur Reparatur gegeben, aber sie funktioniert immer noch nicht. Muss sie die Rechnung des Handwerkers trotzdem bezahlen?

Nein. Nach Paragraf 641 des Bürgerlichen Gesetzbuches muss die Vergütung für eine Leistung erst dann bezahlt werden, wenn der Auftraggeber die Leistung abgenommen hat. Da die Maschine nicht funktioniert, haben Sie die Leistung ja nicht abgenommen und müssen auch nicht bezahlen.

Dauerlicht muss abgeschaltet werden

Der Bewegungsmelder des Nachbarn leuchtet genau ins Schlafzimmerfenster eines Anrufers aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein und ist auf Dauerlicht gestellt. Auf Ansprache hat der Nachbar den Bewegungsmelder zwei Nächste lang bestimmungsgemäß genutzt, seitdem brennt wieder Dauerlicht. Was kann man tun?

Das müssen Sie nicht hinnehmen. Licht fällt unter das Bundesimmissionsschutzgesetz, man muss also darauf achten, dass niemand durch Lichtquellen beeinträchtigt wird. Das ist in Ihrem Fall aber so. Gehen Sie zur örtlichen Schiedsperson, um eine Lösung zu finden. Das ist der vorgeschriebene Rechtsweg, bevor Sie weitere rechtliche Schritte unternehmen können.

Den Leseranwalt dieser Zeitung erreichen Sie jederzeit per E-Mail an leseranwalt(at)mittelhessen.de.