Haiger Der Verein „Haiger gegen Rechts – Vielfalt statt Einfalt“ lädt für Donnerstag, 18. Oktober, zu dem Vortrag „Wer sind diese Reichsbürger?“ ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Stadthalle (Goethestraße 12) in Haiger. Oliver Gottwald, Experte für die Reichsbürger-Bewegung, möchte einen kurzweiligen Einblick in die Szene geben. Anschließend kann diskutiert werden. Der Eintritt ist frei.