Wer singt noch lauthals mit?

Nicht zuletzt deswegen hat das Rudelsingen mittlerweile in über 90 Städten in ganz Deutschland Kultstatus erreicht – mit jetzt mehr als 10 000 Besuchern pro Monat, Tendenz steigend. Bisher mussten die Gladenbacher ihre Heimatstadt verlassen um mitzumachen, jetzt holt die Stadt Gladenbach das Original in das Haus des Gastes. Am Mittwoch, 25. April, sind dort ab 19.30 Uhr Profis und Duschensänger willkommen.

Die beiden aus Funk und Fernsehen bekannten Rudelsingen-Experten Jörg Siewert und Steffen Walter bringen dazu einen bunten Strauß an Liedern mit. Gemeinsam angestimmt werden Hits und Gassenhauer von früher bis heute, bekannte Songs von ABBA, den Beatles, Udo Jürgens und Reinhard Mey.

Schlager der 1970er, Folk-Songs aus dem In- und Ausland, aber auch aktuelle Radiohits etwa von Mark Forster oder Robbie Williams komplettieren das Liederangebot. Im Mittelpunkt steht jedoch immer der Spaßfaktor: Im Rudel spielt es überhaupt keine Rolle, wie gut man selbst singen kann. Textschwierigkeiten sind ausgeschlossen:

Die Liedtexte werden für alle gut sichtbar auf eine Leinwand projiziert. Wer mehr wissen will, findet auf www.rudelsingen.de weitere Informationen und die Möglichkeit, Tickets online zu erwerben. Karten im Vorverkauf kosten zehn Euro.

Es gibt sie auch bei der SEB im Haus des Gastes in Gladenbach (Karl-Waldschmidt-Straße 5), in der Geschäftsstelle des Hinterländer Anzeigers in Gladenbach (Marktplatz 5) und in vielen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen in der hiesigen Region. (red)