Wer will lecker essen gehen?

WEINBACH-GRÄVENECK Unter dem Motto „Gräveneck is(s)t gemeinsam“ findet am Dienstag, 9. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus in Gräveneck der nächste Mittagstisch statt. Essen wird von 12.15 bis 13.30 Uhr verteilt. Es gibt Schweinekrustenbraten mit Kraut und Knödel sowie Gemüsemaultaschen in Käsesoße mit Salat. Erwachsene zahlen sechs, Kinder vier Euro. Bestellungen sind bis Donnerstag, 4. Oktober, bei Marion Kohl unter (0 64 71) 4 15 06 möglich. (red)