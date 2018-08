Wer will mitmachen?

Der erste Workshop findet am Mittwoch, 15. August, in der Mittelpunktschule Dautphetal statt. Der zweite folgt am Mittwoch, 29. August, im Jugendzentrum in Stadtallendorf. Die Veranstaltungen bauen inhaltlich nicht auf einander auf. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. In interaktiver Zusammenarbeit sollen Standbilder entstehen und Geschichten erzählt werden. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und junge Heranwachsende bis 21 Jahre. Die Ergebnisse der beiden Abende sollen zusammen mit einigen Freiwilligen bei der Ehrenamtskonferenz im September präsentiert werden.

Anmeldungen nimmt der Fachdienst Bürgerbeteiligung und Ehrenamtsförderung telefonisch unter (0 64 21) 4 05 17 89 sowie per E-Mail an ehrenamt(at)marburg-biedenkopf.de entgegen. (red)