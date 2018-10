Wer will mitmachen?

Am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr ist der Hessische und Deutsche Poetry-Slam-Meister Florian Cieslik erneut in Biedenkopf und entwickelt mit den Teilnehmern des Workshops coole Text. Zum Abschluss steigt am Sonntag ein öffentlicher Slam-Abend ab 19 Uhr. Hierzu sind alle Teilnehmer und jeder Interessierte eingeladen. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos, sie werden gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Modellprojekts „Kulturkoffer“.

Eine Anmeldung per Mail an kultur(at)biedenkopf.de oder per SMS, Whatsapp-Nachricht oder Anruf an (01 76) 43 06 02 51 ist erforderlich. (red)