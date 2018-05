Werdorfer Chöre singen in Bury Saint Edmunds

Aßlar-Werdorf Eine besondere Chorreise haben der Männerchor und der gemischte Chor „Allegro“ des MGV Werdorf 1865 unternommen. Anlass war der Besuch des Partnerchores in Bury Saint Edmunds in England. Die Partnerschaft beider Chöre besteht schon seit gut 20 Jahren und gegenseitige Besuche finden regelmäßig statt. In den frühen Morgenstunden ging es am Donnerstag mit dem Reisebus in Richtung Dünkirchen und von dort mit der Fähre nach Dover. Am Abend kamen die Werdorfer in Bury Saint Edmunds in der Grafschaft Suffolk an, wo die Reiseteilnehmer von Mitgliedern des St Edmundsbury Male Voice Choir (SEMVC) bereits erwartet wurden. Nach einer Stadtführung in Wetzlars Partnerstadt Colchester gab es Gelegenheit zur Besichtigung des Schlosses sowie des Schlossgarten. Den Abend verbrachten alle Chöre bei der gemeinsamen Veranstaltung „Sing for your supper“. Auch die Mitglieder des MGV beteiligten sich an der Programmgestaltung. Höhepunkt war ein gemeinsames Konzert in der St Mary’s Church in Bury St Edmunds. Der Männerchor unter Leitung von Reiner Genz, „Allegro“ (Sandra Weiler) sowie der SEMVC unter Leitung von Mark Jefferson stellten ihr Können in der gut besuchten Kirche unter Beweis. Auch zwei gemeinsame Lieder des Männerchores – jeweils eines in Deutsch („Jauchzet dem Herrn“ von Friedrich Silcher) und in Englisch („The water is Wide“, englisches Volkslied) –unter Leitung des jeweiligen Dirigenten sowie zwei Orgelstücke, die von Reiner Genz präsentiert wurden, standen hier auf dem Programm. (red/Foto: privat)