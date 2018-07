Westerwald-Verein erkundet die Bundeshauptstadt

Limburg-Weilburg Die Bundeshauptstadt Berlin ist das Reiseziel des Westerwald-Vereins gewesen. Mitglieder des Hauptvereins und verschiedener Zweigvereine sowie einige Nichtmitglieder erlebten fünf informative Tage. Bei einer fünfstündigen Stadtrundfahrt wurden unter anderem das Brandenburger Tor, der Alexanderplatz, der Potsdamer Platz, der Kurfürstendamm und die Museumsinsel angefahren. Auch Fahrten auf der Spree und in den Spreewald nach Lübbenau gehörten zum Programm. Ein Tag stand im Zeichen der Besuche politischer und historischer Einrichtungen im Bundeskanzleramt sowie im Reichs- und Bundestag, wo die Gruppe von Andreas Nick, Mitglied des Bundestags, begrüßt wurde. Nach dem Besuch des Plenarsaals und der Teilnahme an der Bundestagsdebatte genoss die Gruppe auf der Kuppel des Reichstags den Blick über die Stadt. Auch im nächsten Jahr ist Berlin wieder das Reiseziel des Westerwald-Vereins. Diese Reise findet vom 6. bis 10. Juni statt. Anmeldungen sind bei der Geschäftsstelle in Montabaur unter & (0 26 02) 9 49 66 90, per Fax an (0 26 02) 9 49 66 91 und per E-Mail an info(at)westerwaldverein.de möglich. (red/Foto: privat)