Wetter und Weltmarkt entscheiden

Für den Erfolg hat sicher auch die Wahl des Festortes gesorgt, der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Hof im Gladenbacher Stadtteil Rüchenbach. Zwar betont Familienchef Hans-Georg Hof immer wieder, er sei „nur ein kleiner Hobbylandwirt“ und führe den elterlichen Betrieb nur noch als Nebenerwerb. Doch versorgt sein Hof die örtliche Mühle mit Weizen und Roggen, die als Mehl weiter gehen an einen heimischen Backbetrieb. Weiter liefert der Betrieb für den Standort Mornshausen der Firma HOF Sonderanlagenbau GmbH Strohpellets, mit denen das gesamte Werk beheizt wird. Die eigens weiterentwickelte Pelletierungsanlage versorgt zudem weitere Betriebe in der Region mit Pellets zum Heizen, aber auch zur Einstreu in Pferdeställen oder mit Heupellets als Futter in der Viehhaltung.

Da verwundert es auch nicht weiter, dass Karin Lölkes, Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, und Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, dem „Hobbylandwirt“ widersprachen und von einem „Leuchtturmprojekt“ in der Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit sprachen.

Eigentlich hat der Familienbetrieb in Rüchenbach (fast) die typische Entwicklung der zurückliegenden Jahrzehnte mitgemacht. Da zu erwarten war, dass der Bauernhof zukünftig keine Familie mehr ernähren würde, ging der Nachwuchs Hans-Georg Hof in den Maschinenbau und machte sich 1988 in der alten Zigarrenfabrik in Lohra mit einem eigenen Werk selbstständig. 1996 übernahm er auch den Hof und stellte die Tierhaltung endgültig ein, nur der Getreideanbau blieb als erhalten.

Hof macht aus Stroh Energie und verhindert so die Konkurrenz zwischen Tank und Teller

Der „Hobbylandwirt“ baute in seine Produktionshalle eine Pelletheizung ein, erwarb eine Pelletierungsanlage, die er als Maschinenbauer selbst verfeinerte, und konnte damit das Nebenprodukt Stroh als Brennstoff für seinen Betrieb in Mornshausen nutzen. Das bedeutet, dass die Konkurrenz zwischen Energie und Lebensmitteln auf den landwirtschaftlichen Flächen in diesem Fall nicht besteht. Da inzwischen auch ein großer Teil der Strohpellets als Einstreu in Viehställen genutzt werde, kommen diese mit dem Kot der Tiere vermischt als Dünger wieder auf die Felder zurück und schließen die Kreislaufwirtschaft.

Hof verarbeitet in seiner Pelletierungsanlage inzwischen auch das Stroh seiner Nachbarn und wird von Landwirten aus der Umgebung beliefert. 2,3 Kilogramm der fertigen Pellets haben den gleichen Brennwert wie ein Liter Heizöl, müssen aber nicht aus anderen Erdteilen hierher gebracht werden.

Karin Lölkes erinnerte in ihrem Grußwort die 500 Besucher an die Abhängigkeit der Landwirte vom Wetter, die Ernteverluste durch die langen Trockenperioden und Überlegungen der heimischen Landwirte, ihren Tierbestand zu verkleinern, weil das Futter zu teuer geworden sei. Da weltweite Warenströme die Versorgung in Deutschland ausgleichen und die Regale der Supermärkte voll bleiben, würden Verbraucher so gut wie nichts von den Problemen der Bauern merken, sondern sich über deren Klagen wundern, meinte die Vorsitzende des Kreisbauernverbandes. Dabei gebe es nach wie vor weltweit Millionen von Menschen, die hungern und für die eine tägliche Mahlzeit nicht selbstverständlich sei. Während hierzulande hochwertige Lebensmittel in Massen vernichtet würden, weil zu viel eingekauft worden oder das formale Mindesthaltbarkeitsdatum um zwei Tage abgelaufen sei, können sich in anderen Weltregionen die Menschen noch nicht einmal ein schlechtes Essen am Tag leisten, gab Lölkes am Tag des Erntedankes ihren Zuhörern zu bedenken.

Zum Nachdenken regte auch Thomas Schmidt mit seiner Predigt an: Auch eine reiche Ernte schütze vor Narrheit nicht, wie die biblische Geschichte vom reichen Kornbauern belege. Nach der Predigt hatten die Besucher Gelegenheit zur Besichtigung der Anlagen, konnten die alten Fahrzeuge der Treckerfreunde Lohra bestaunen.

Für Unterhaltung sorgten unter anderem der Posaunenchor Bracht, das Jugendharmonikaorchester Hartenrod und die Volkstanz- und Trachtengruppe aus Gladenbach.