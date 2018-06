Wetzlarer genießen Wogen

Wetzlar Wolken, Wind und Wogen haben die Mitglieder der Jahrgangsvereinigung 1950 auf ihrer viertägigen Reise nach Ostfriesland genossen. Nach einem Zwischenstopp in Cloppenburg traf die Reisegesellschaft im Hotel am Yachthafen von Harlesiel ein, wo der erste Tag gemütlich endete. Tags drauf ging es mit der Fähre auf die Insel Spiekeroog. Bei Starkwind und Sonnenschein lernten die Wetzlarer die naturbelassene Insel zu Fuß und mit der Pferdebahn kennen. In Wittmund hatten alle viel Spaß beim Ostfriesen-Abitur mit Disziplinen wie Straßenboßeln. (red/Foto: privat)