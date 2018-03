Widerspruch von Kremer kommt nicht

Am 9. November hatten die Parlamentarier mit großer Mehrheit dafür plädiert, dass den Turnern und Fußballern eine Fristverlängerung für die Rückzahlung ihrer vor fünf Jahren erhaltenen Vorschüsse gewährt werden soll. Der Gladenbacher Sportclub (GSC) und der Turnverein Gladenbach (TVG) hätten ursprünglich bis spätestens Ende dieses Jahres 20 000 Euro beziehungsweise 36 000 Euro auf das Konto der Stadt überweisen sollen.

Das Geld floss 2012 an die Vereine, damit sie ihre beim Bau der Leichtathletikanlagen und des Kunstrasenplatzes entstandene Finanzierungslücke decken können. Zuvor hatten TVG und GSC bereits einen „echten“ Zuschuss über 307 350 Euro von der Stadt bekommen.

Petri: Beschluss ist rechtmäßig

Vor der Abstimmung am 9. November im Parlament hatte Klaus-Dieter Knierim für sich und seine Frau Anneliese (beide FW) einen „möglichen Interessenwiderstreit“ anmeldet. Beide verließen daraufhin den Sitzungssaal. Zwei Tage zuvor fand bereits eine Debatte über die Vorschüsse in den Ausschüssen statt. An der hatte sich Klaus-Dieter Knierim noch beteiligt. Der Ex-Bürgermeister hatte 2012 als Privatmann eine Bürgschaftserklärung für den Turnverein unterzeichnet.

Ein Widerstreit der Interessen liegt hier nach Auskunft von Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) aber nicht vor. Er hatte sich in diesem Fall rechtlichen Rat beim Hessischen Städte- und Gemeindebund geholt. „Ich werde dem Beschluss nicht widersprechen“, sagte Kremer am Mittwochabend während der Sitzung des Jugendausschusses. Parlamentschef Roland Petri (SPD) sieht keine Veranlassung, diesen Fall überprüfen zu lassen. „Ich betrachte den gefassten Beschluss als rechtmäßig“, sagte Petri.