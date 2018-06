Wie bewirbt man sich richtig?

Mittenaar-Bicken Die Jugendpflege Mittenaar lädt für Montag, 18. Juni, von 18 bis 20 Uhr zur Infoveranstaltung „Richtig bewerben, aber wie?“ in das Foyer des Dorfgemeinschaftshauses nach Bicken ein. Referent Daniel Wirth ist Leiter der Personalgewinnung und -entwicklung bei der Hundhausen-Gruppe in Siegen und macht in der Jugendpflege in Haiger seit mehreren Jahren Bewerbungstraining mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. (red)