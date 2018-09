Wie füttere ich Hunde und Katzen richtig?

Die Reklame spricht den Menschen an, nicht unbedingt den Kandidaten, der das dann auch fressen soll. Wirklich beurteilen, ob das Futter schmackhaft ist oder nicht, wird dann der Vierbeiner. Einige Tiere sind mäkelig, andere fressen einfach alles und in nahezu jeder Menge. Was es wann und in welcher Menge zu fressen gibt, müssen Tierbesitzer daher genau überlegen. Auf den Futtermittelhüllen sind Bedarfsangaben pro Tag und Gewicht des Tieres angegeben, die aber nur grobe Richtwerte darstellen und individuell angepasst werden müssen. Ein aktiver Hund hat einen höheren Bedarf als ein ruhigerer Hund. Eine Hauskatze braucht weniger Energie als ein umherstreifender Freigänger.

Das Wiegen des Vierbeiners im Abstand von vier Wochen hilft, einen Überblick über das Körpergewicht zu behalten. Gute Fresser müssen da besonders im Auge behalten werden. Grundsätzlich sind alle Leckerchen und Motivationshäppchen beim Lernen von der benötigten Tagesration abzuziehen, da sich zu viel an Energie in überflüssigem Körperfett wiederfindet.

Rein vegetarisches Füttern ist möglich

Hund und Katze sind Fleischfresser, brauchen aber mehr als nur Muskelfleisch. Beutetiere werden mit „Haut und Haar“ gefressen. Hunde haben sich im Laufe ihrer Domestikation dem Nahrungsspektrum des Menschen sogar angepasst, so dass sie Stärke besser vertragen als ihr Vorfahr, der Wolf. Somit ist das Barfen, das Füttern mit rohem Fleisch, ein derzeit hipper Trend, nicht notwendig zur Gesunderhaltung von Hund und Katze und eher Ansichtssache.

Das rein vegetarische oder sogar vegane Füttern von Fleischfressern ist durchaus möglich, insofern nicht Wachstum oder andere körperliche Belastungen dagegen sprechen. Allerdings müssen regelmäßig genaue Rationsberechnungen vorgenommen werden, da sonst Mangelerscheinungen entstehen, die tierschutzrelevant einzustufen sind. Ob der Mensch Fleischfressern aufzwingen darf, sich fleischlos zu ernähren, ist ein ethisch-moralisches Problem.

Es gibt Katzen, die regelmäßig futtertechnisch überrascht werden wollen, und andere, die nur eine Sorte Futter fressen und empört sind, wenn man ihnen etwas anderes vorsetzt. Hunde können sehr wählerisch sein, oder fast alles Fressbare begehrenswert finden. Ob Abwechslung bei der Fütterung von Hund und Katze notwendig ist, muss individuell betrachtet werden. Bei Futtermittelunverträglichkeiten oder medizinisch verordneten Diäten ist ein Wechsel auch schwer möglich.

Feuchtfutter wird meistens bevorzugt, weil es besser oder appetitlicher riecht. Viele Hunde und Katzen erhalten zusätzlich oder ausschließlich Trockenfutter. Wird beachtet, dass genügend Flüssigkeit aufgenommen wird, ist auch reines Trockenfutter in Ordnung. Wasser muss immer zur Verfügung stehen, wobei Katzen auch hier konkrete Vorstellungen haben. Einige wollen nur stehendes Wasser aus dem Napf, der Gießkanne oder Nachbars Teich. Andere warten auf die Öffnung des Wasserhahnes, bestehen also auf Frische.

Überlegungen zu Preis, Transport, Lagerung oder Praktikabilität beim Füttern gehören zu den menschlichen Aspekten bei der Futtermittelauswahl. Sind alle Bedürfnisse berücksichtigt, kann das richtige Futter mit passenden Leckerchen ausgewählt werden. Alle Beteiligten sind dann zufrieden, zumindest die meisten Vierbeiner. Abwechslungsfanatiker stellen ihre Besitzer vor Herausforderungen.