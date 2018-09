Wie objektiv ist das Fernsehen?

Den neuen Hoffnungsträger der SPD, Martin Schulz, wurden zu besten Sendezeiten und in durchaus mehreren Sendungen der öffentlich rechtlichen Sendeanstalten viel Raum gegeben, um sich vorzustellen, für sich und die SPD zu werben.

Das Interview in der Sendung von Sandra Maischberger (ARD) mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der bekanntlich die CDU vertritt und für die Bundeskanzlerin spricht, wurde erst nach 0.30 Uhr, also erst am nächsten Tag, von der ARD ausgestrahlt. Steckte da Absicht dahinter?

Fritz Kohl, Beselich