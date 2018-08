Wie römische Soldaten lebten

Waldgirmes Die Legio Prima Germanica Augusta, aktive Abteilung des Fördervereins Römisches Forum Waldgirmes, beteiligte sich am Römerfest in Kempten im Allgäu. An zwei Festtagen konnten sich die rund 6000 Besucher im Feldlager über die Soldaten zur Zeit von Kaiser Augustus informieren – was zu ihrer Ausrüstung gehörte, welche Kampftechniken sie beherrschten und wie ihr tägliches Leben aussah. (red/Foto: privat)