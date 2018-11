Wieder gut schlafen

„In den allermeisten Fällen verbringen Patienten ein bis zwei Nächte bei uns“, erklärt Ingeborg Preuser, Leiterin des neurologischen Schlaflabors. Es ist allerdings auch nicht ungewöhnlich, dass Patienten während des Aufenthalts sowohl am Tage als auch in der Nacht getestet werden. Das ist vor allem bei Tagesschläfrigkeit und dem Verdacht auf Narkolepsie der Fall. Narkolepsie ist eine Erkrankung, die unter anderem mit plötzlichem Einschlafen in ungewöhnlichen Situationen einhergeht.

Spezialisierung auf neurologische Ursachen von Schlafstörungen

Das Besondere des Schlaflabors der Vitos Klinik für Neurologie Weilmünster ist die Vernetzung mit der Klinik und die damit einhergehende Spezialisierung auf neurologische Ursachen von Schlafstörungen. „Dazu gehört zum Beispiel eine Störung des REM-Schlafes, die zu den Frühzeichen von Erkrankungen wie beispielsweise der Parkinson-Erkrankung zählen kann“, sagt Ingeborg Preuser. Als REM-Schlaf wird die Phase des Schlafes bezeichnet, die durch schnelle Augenbewegungen und eine erschlaffte Muskulatur gekennzeichnet ist. Vor allem dieser Phase werden lebhafte Träume zugeschrieben.

„Bei dieser Art von Schlafstörung sind die Muskeln nicht wie beim gesunden Menschen erschlafft, wodurch Betroffene im Schlaf aufspringen und auch ungewollt ihren Bettpartnern und sich Verletzungen zufügen können“, fügt die Schlafmedizinerin hinzu.

Viele Patienten stellen sich bei Ingeborg Preuser mit dem Krankheitsbild der obstruktiven Schlafapnoe, also einer Atemstörung während des Schlafes, vor. Die enge Vernetzung mit der Klinik für Neurologie macht es aber auch möglich, dass Patienten mit Folgeschäden eines Schlaganfalles an sie verwiesen werden. „Durch die entstandene Gehirnschädigung kann die Steuerung der Atemtätigkeit gestört sein, wodurch Atemaussetzer auftreten“, erklärt die Fachärztin.

Diese sogenannte zentrale Apnoe tritt nach dem Schlaganfall zunächst häufiger auf, dabei erfolgt keine Atemtätigkeit über mindestens zehn Sekunden. Im weiteren Verlauf kann sie sich allerdings auch bessern.

Während des Aufenthaltes wird nachts die Polysomnographie durchgeführt. Mit Hilfe von Elektroden und Messsensoren werden die körperlichen Funktionen während der einzelnen Stadien des Schlafes erfasst und aufgezeichnet. Diese detaillierten Daten und deren spätere Analyse können dabei helfen, die Ursache der Schlafstörungen zu erkennen und zu behandeln.

Zuvor werden allerdings bereits in einem Erstgespräch einige Punkte abgeklärt. „Neben einer körperlichen Untersuchung frage ich nach Vorerkrankungen, Medikation, Lebensgewohnheiten und Belastungsfaktoren“, erklärt Ingeborg Preuser, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, die von der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin (DGSM) die Zusatzbezeichnung für Somnologie erhalten hat. Im Vorfeld werden die Patienten gebeten, für den Zeitraum von zwei Wochen ein Protokoll der Abend- und Morgenstunden auszufüllen. Hier wird in Anlehnung an die Vorlagen der DGSM unter anderem nach eventueller Erschöpfung, Alkoholkonsum und Einschlafgewohnheiten gefragt.

Der detaillierten Analyse des Krankheitsbildes helfen auch neuropsychologische Testverfahren, wie beispielsweise zur Messung von Aufmerksamkeitsleistung über einen längeren Zeitraum. Steht die Diagnose fest, kann Patienten auch nach einer oft jahrelangen Leidensgeschichte mit der richtigen Behandlung oft langfristig geholfen werden.