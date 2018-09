Wieder in das kühle Nass springen

Auch Rehakurse werden angeboten

Neben Kursen für Kinder, die das Schwimmen erlernen wollen, und für geübte Schwimmer erweitert der Turnverein sein Angebot nun auch mit Rehakursen.

Wer das Schwimmen erlernen möchte, für den finden die Angebote montags von 16 bis 18 Uhr statt. Geübte Schwimmer kommen freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr zusammen.

Rehamaßnahmen gibt es mittwochs von 19 bis 21 Uhr. Menschen, die unter anderem an Diabetes, inneren Krankheiten, Gelenk- und Muskelkrankheiten oder an Herzerkrankungen leiden, können hier etwas für ihre Gesundheit tun.

Außerdem können am Rehasport Interessierte auch montags in der Halle der Wilhelm-Knapp-Schule und samstags in der vereinseigenen Halle in der Adolfstraße aktiv ihren Gesundheitszustand verbessern.

Weitere Informationen sind beim TV Weilburg unter Tel. (06471) 2662 und per E-Mail an geschaeftsstelle-tvweilburg(at)gmx.de erhältlich. (red)