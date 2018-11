Wieder ruhig schlafen

Biedenkopf-Breidenstein Schlafprobleme haben viele Gesichter und zahlreiche Ursachen. Schlafforscher Werner Cassel vom Schlafmedizinischen Labor der Uniklinik Gießen-Marburg will in seinem Vortrag „Und lass' uns ruhig schlafen“ am Montag, 12. November, Fragen zu dieser Thematik klären und Tipps geben. Von 15 bis 17 Uhr lädt der Seniorentreffpunkt Biedenkopf B dazu nach Breidenstein ins Bürgerhaus ein. (red)