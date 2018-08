Wildtiere aus der Nähe erleben

Bei dieser rund zweistündigen Tour können die Braunbären, Luchse, Wölfe, Elche, Wisente und andere Tiere in unmittelbarer Nähe und in lebhafter Aktion erlebt werden.

Futterspenden sind gern gesehen

So können auch diejenigen Tierarten gut beobachtet werden, die mitunter in den weitläufigen und naturnahen Gehegen weniger in Erscheinung treten. Das Wildparkteam steht für Fragen rund um den Wildpark und seine Tiere Rede und Antwort. Die Tour beginnt um 14 Uhr am Haupteingang. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Es gelten die üblichen Eintrittspreise.

