Wilhelmsturm wird zum riesigen Adventskranz

Die 4,50 m hohen Kerzen werden auf den vier Ecktürmchen im Umlaufbereich des Wilhelmsturms platziert und sind schon von Weitem gut sichtbar und locken so viele Besucher an. Im vergangenen Jahr nahmen hunderte Besucher an den besonderen Veranstaltungen rund um das Erleuchten der Kerzen an den vier Adventssonntagen teil.

Das Anzünden der Kerzen wird jeweils mit unterschiedlichen Aktionen in einem besinnlichen Rahmen gestaltet. Insgesamt haben sich vier Gemeinden und Institutionen bereit erklärt, das Anzünden der Kerzen mit Gottesdiensten, Andachten, Musik- sowie Lesebeiträgen zu begleiten, um den Abend zu einer echten Bereicherung in der oftmals hektischen Adventszeit werden zu lassen.

Aktionen finden auf dem Wilhelmsplatz statt

Erstmals finden die Aktionen auf dem Weihnachtsmarkt „Dillenburger Weihnachtszauber“ auf dem Wilhelmsplatz statt. Der Förderkreis lädt am ersten, dritten und vierten Adventssonntag jeweils um 18 Uhr herzlich in die Dillenburger Innenstadt ein. Am 2. Adventssonntag beginnt das Programm hingegen erst um 19 Uhr. Das Erleuchten der Kerzen wird vor Ort auf einer Leinwand übertragen.

Den Anfang am Sonntag, 2. Dezember, (1. Advent) macht der Sonntagabendtreff (kurz: SAT). Im Mittelpunkt des Jugendgottesdienstes stehen eine lebensnahe Predigt, lebendiger Worship und bewegende Berichte über das Wirken Jesu. Nach einer offiziellen Begrüßung wird die erste Kerze feierlich entzündet. Anschließend dürfen sich Besucher auf eine Andacht sowie ein reichhaltiges Musikprogramm freuen.

Am 9. Dezember (2. Advent) gestaltet die Lebenshilfe mit ihrer Band und Lesebeiträgen das Programm. Die Freie christliche Gemeinde Immanuel aus Dillenburg-Frohnhausen wartet am 16. Dezember (3. Advent) auf und gestaltet ein lebendiges Rahmenprogramm mit einer Andacht und Gesangsbeiträgen.

Den Abschluss am 23. Dezember (4. Advent) macht die evangelische Kirchengemeinde Dillenburg rund um Pfarrer Dr. Friedhelm Ackva, der das Programm gemeinsam mit dem Oranien-Quartett gestaltet.

Unterstützt haben die Aktion die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG, Wendel GmbH Email- und Glasurenfabrik, Welker Dachtechnik GmbH & Co. KG sowie die Stadtwerke Dillenburg.

Weihnachtsverlosung des Förderkreis Dillenburg e. V. mit Preisen im Wert von rund 27.000 Euro

Mitmachen und gewinnen! Auch in diesem Jahr findet die beliebte Weihnachtsverlosung der AG Kaufleute des Förderkreis Dillenburg e. V. wieder statt. Die Weihnachtsverlosung ist eine Aktion im Rahmen des Dillenburger Stadtmarketings und wird durch die Verwaltung der Oranienstadt Dillenburg unterstützt.

Der Förderkreis Dillenburg e. V. verlost Preise im Wert von insgesamt rund 27.000 Euro. In diesem Jahr ist dem Vorstand der AG Kaufleute erneut ein ganz besonderes Highlight gelungen. Als Hauptpreis winkt ein schwarzer SUV VW TRoc (Benzinmotor, 115 PS, Ausstattungslinie Style) vom Autohaus Hoppmann mit einem Listenpreis von rund 25.000 Euro. Als weitere Preise werden ein 55-Zoll-Fernseher, ein Weber-Holzkohle-Grill sowie ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro verlost. Unterstützt wird die Verlosungsaktion von den Dillenburger Unternehmen Expert Klein, Hellweg, Reisebüro Kegel und Manderbach Druck.

35.000 Lose werden zum Stückpreis von einem Euro angeboten

Lose werden zum Stückpreis von einem Euro angeboten. Die Auflage der Lose liegt bei 35.000 Stück. Es lohnt sich also schnell zuzugreifen! Die Verlosung findet am Freitag, 21. Dezember, um 17 Uhr auf dem Wilhelmsplatz im Rahmen des „Dillenburger Winterzaubers“ statt. Verkaufsstart der Lose ist ab dem 26. November in den teilnehmenden Verkaufsstellen: Tourist-Information, Apotheke am Postamt, Reisebüro Kegel, Rewe Petz, Modehaus Krug, DerDieDas, Hellweg Baumarkt, Jens Döring Friseure, Sparkasse Dillenburg, Winterzauber Dillenburg. Weitere Dillenburger Geschäfte halten Lose zum Kauf vor.

Losboxen stehen in den Verkaufsstellen

Die mit einer Telefonnummer versehenen Losabschnitte können in den Losboxen der Verkaufsstellen abgegeben werden. Der Reinerlös der Verlosung kommt wieder mehreren karitativen oder anderen, dem Gemeinwohl dienenden Zweck, zugute. Teilnahmeberechtigt an der Weihnachtsverlosung 2018 sind Personen über 18 Jahre.

Weitere Informationen zu den Weihnachtsaktionen und der Dillenburger Weihnachtsverlosung unter www.dillenburg.live