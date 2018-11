Winter-Spielwelt im Gemeindehaus

Höhepunkte der bunten Winter-Spielwelt sind zweifelsohne die über vier Meter große Hüpfburg und die fast doppelt so lange Rollenrutsche, die den Gemeindesaal im ersten Stockwerk beinahe komplett ausfüllen. Hier können sich die Kleinen nach Herzenslaune austoben, springen und hüpfen oder auf einem Bob die Rutsche runtersausen.

Alles das, was jetzt wegen des Wetters draußen nicht mehr geht – im Gemeindehaus wird es möglich, freut sich Dorothea Becker von der Freien evangelischen Gemeinde. Nach dem großen Erfolg des ersten Winter-Spielplatzes vor zwei Jahren sei eine Wiederholung beinahe schon vorprogrammiert gewesen, erzählt sie.

Im Kreativraum wird fleißig gebastelt

„Wir hatten damals teilweise pro Tag 150 Kinder hier“, erinnert sie sich. Und auch diesmal kommt das bunte Spielangebot bei den jungen Besuchern bestens an, was sicherlich auch an dessen Vielfalt liegt.

Denn Rutsche und Hüpfburg sind längst nicht alles, was die Besucher erwartet. „Wir haben auch einen Kreativraum, in dem jeden Tag etwas anderes gebastelt wird“, verrät Becker. Zum Auftakt der Spielwoche sind es Weihnachtssterne, an einem anderen Tag entwerfen die Kinder Glitzertattoos und auch eine Adventsuhr steht auf dem Bastelplan.

Selbst an die Jüngsten ist in der Winter-Spielwelt gedacht. Für die unter Dreijährigen wurde ein Raum mit Bällchenbad und kleinkindgerechten Spielen eingerichtet, der reichlich Platz für spielerische Abenteuer bietet. Und wer vom Toben und Basteln mal die Nase voll hat und einfach mal ausruhen möchte, der kann sich in den Snoozle-Raum auf eine der dort ausgelegten Matratzen zurückziehen und bei schummerigem Licht neue Kraft für die nächste Runde tanken.

„Jeden Tag gibt es für jedes Kind, das zu uns kommt, außerdem ein Los“, erzählt Dorothea Becker. Diese werden am Ende der Spielwoche noch einmal wichtig. Dann findet im abschließenden Gottesdienst am Sonntagvormittag nämlich eine große Verlosung statt, den der eine oder andere Besucher mit einem Preis wieder verlassen wird. (val)