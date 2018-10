Winterferien bieten Abenteuer und Spaß

„Wir haben für die Winterferien wieder ein interessantes Programm zusammengestellt“, kündigt Gladenbachs Stadtjugendpfleger Karlheinz Nickel an. Dies richtet sich an Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren aus Bad Endbach, Gladenbach und Lohra.

Die drei Kommunen machen seit einigen Jahren bei der Jugendarbeit gemeinsame Sache und bieten in allen Schulferien spannende Aktionen an. Organisiert werden diese vom Marburger Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit (bsj).

Skifahren: Am 4. Januar geht es auf die Pisten des Skiliftkarussells in Winterberg. Auf über 27 Kilometer Abfahrten schlägt das Skifahrerherz höher. Ob Anfänger oder Könner – hier ist für jeden etwas dabei. Jugendliche von 11 bis 15 Jahren zahlen für die Tageskarte 24 Euro, ab 16 Jahren sind es 35 Euro.

Winterfreizeit: Ziel der Tour vom 7. bis 11. Januar ist das Naturfreundehaus Sonthofen im Oberallgäu. Geplant sind Schneeschuhtouren, Wanderungen und Rodelfahrten. „Die Abenteuerfreizeit ist sicher das Highlight in den Ferien“, sagt Nickel. Mitmachen können alle Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren. Die Kosten liegen bei 130 Euro.

Klettern: Der Tagesausflug am 7. Januar führt die Teilnehmer in die Kletterhalle Cube in Wetzlar. Bis auf 16 Metern Höhe kann dort geklettert werden. Wer mitfahren will, muss sieben Euro zahlen.

Trampolin: Ins Rhein-Main-Gebiet geht es am 8. Januar – in den Trampolinpark „Jump n Fly“. Auf einer Fläche von über 4600 Quadratmetern gibt es sieben abwechslungsreiche Trampolinattraktionen. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 18,50i Euro.

Anmeldungen sind nun im Internet möglich

Trailbau: Für die Mountainbiker gilt: Winterzeit ist Trailpflegezeit. Am 9. und 10. Januar wollen Jugendliche unter Anleitung den Flowtrail in Bad Endbach wieder in Form bringen. Kosten entstehen für die Teilnehmer keine.

Schwimmen: Der Wasserspaß im Marburger Aquamar am 11. Januar richtet sich an alle Zehn- bis 18-Jährigen. Im Sport- und Freizeitbad kann ausgiebig geplanscht, gerutscht, gespritzt und geschwommen werden. Die Kosten betragen pro Teilnehmer drei Euro.

Anmeldungen sind ab sofort im Internet unter www.bsj.feripro.de möglich. Bereits im Dezember soll dann an gleicher Stelle das Ostern- und Sommerferienprogramm der interkommunalen Jugendarbeit veröffentlicht werden. (mi)