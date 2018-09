Wintersportfreunde fahren nach Zell am See

Beselich-Obertiefenbach 41 Mitglieder der Wintersportfreunde Obertiefenbach haben eine einwöchige Trainingsfahrt nach Zell am See unternommen. Auf den Pisten der Schmittenhöhe und des Kapruner Gletschers zeigten die Teilnehmer ihr Können. Einige Kinder belegten Skikurse. Neben dem Skifahren erkundete die Gruppe auch die weitere Umgebung. Auch am Abend wurde es nicht langweilig. So fanden unter anderem eine Show der Hotelmitarbeiter und ein Grillabend statt. Bereits jetzt ist bei den Wintersportfreunden die Vorfreude auf die nächste Trainingsfahrt riesengroß. Die nächste Tour soll im Januar des nächsten Jahres stattfinden. (red/Foto: privat)