Von Sven Jessen

"Wir hatten auf alles eine Antwort"

Basketball-Bundesligist BC Marburg besiegt die New Baskets Oberhausen mit 87:53

Was das Spielerische und das Taktische betraf, brachte es Marburgs Center Lisa Koob auf den Punkt: "Wir hatten auf alles eine Antwort." Sharon Beld, die Niederländerin in Diensten der New Baskets Oberhausen, stellte hingegen fest: "In den ersten 20 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe. Anders als sonst ist es uns aber nicht gelungen, nach der Pause zurückzukommen."

