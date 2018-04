Witter übernimmt Vereinsvorsitz

Witter folgt auf Marion Klein, die vier Jahre lang die Obst- und Gartenbauer geführt hatte, aber nicht erneut für den Vorstand kandidierte. Den stellvertretenden Vorsitzenden Michael Happel, Kassenwart Günter Becker und Beisitzerin Stefanie Burk bestätigte die Versammlung durch Wiederwahl in ihren Ämtern. Neu in der Führungsriege ist Simone Velte-Kuhl, die das Amt der Schriftführerin von Melanie Krämer-Kowallik übernimmt.

Die bisherige Vorsitzende Marion Klein ehrte während der Jahreshautversammlung zahlreiche langjährige Vereinsmitglieder. Seit 50 Jahren gehört Karl Klein dem Obst- und Gartenbauverein Römershausen an. Er erhielt die Ehrennadel mit Kranz samt großer Ehrenurkunde. Eine Ehrennadel in Gold für 40-jährige Vereinstreue bekam Rainer Kaut. Die silberne Ehrennadel für 25-jährige Vereinszugehörigkeit ging an Erika Jung, Heinz Koch, Werner Krämer, Manfred Pitzer und Horst Debus.

Im Jahresrückblick ging die bisherige Vorsitzende Marion Klein auf das sehr schlechte Obstjahr 2017 ein.

Zweiter Teil des Grenzgangs geplant

Als Gast nahm der Kreisvorsitzende Ewald Achenbach an der Sitzung teil. Er machte auf den neuen Internetauftritt des Kreisverbandes unter www.gaertnern-im-hinterland.de aufmerksam. Die Homepage gibt Infos zu Terminen des Kreisverbandes und der Ortsvereine und soll laut Achenbach auch junge Menschen für das Gärtnern in der Region begeistern. Daher biete der Verband nicht nur Schnittkurse und Beratungen, sondern auch Ausbildungen zum Fachwart für Obst- und Gartenbau.

Für 2018 planen die Gartenfreunde aus Römershausen eine Vereinsfahrt und – gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr – den zweiten Teil des Grenzgangs. (pp)