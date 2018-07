Wo ABBA auf Rammstein trifft

Dillenburgs Eventmanagerin Elena Wechselberger hat gemeinsam mit dem Leiter der städtischen Tourismusabteilung Steffen Keiner in den letzten Wochen die Weichen für die Neuauflage am 18. August gestellt.

Zuvor galt es jedoch einen neuen Termin zu finden, denn durch die Fußball-WM und der Abstimmung mit den Städten Haiger und Herborn musste eine Alternative zum bisherigen Juli-Termin gefunden werden. Erstmals findet die diesjährige Aquarena-Nacht außerhalb der hessischen Sommerferien statt.

Ein zentraler Punkt für den Event und die Gäste war und ist das Programm. Für das Booking hat man sich erneut mit den beiden Herbornseelbachern Christoph (Suppe) Scaruppe und Frank (Sandy) Görzel an einen Tisch gesetzt und abgestimmt. „Wir bespielen vier Bühnen, haben drei musikalische Stilrichtungen festgelegt und neun Bands ausgesucht. Das erfordert schon jede Menge Arbeit, Recherche und Geschick, um passende Bands im Budgetrahmen zu finden. Uns kommt natürlich zu Gute, dass die Bands im letzten Jahr so begeistert waren. Da schicken uns Agenturen und Künstler viele Angebote,“ freut sich Wechselberger.

Wichtig ist allen Vieren die musikalische Qualität und die Abwechslung im Programm. Es werden renommierte Tribute- und Coverbands gemeinsam mit anderen Künstlern aus den Bereichen Pop, Rock´n´Roll, Classic Rock bis hin zu Heavy Metal auftreten. „Da ist garantiert für jeden Live-Musikfreund was dabei und für die Partyfreunde geht es im Hofgarten heiß her“ so Wechselberger weiter.

So liest sich das diesjährige Programm auch wie das „Who Is Who“ der Musikgrößen: ABBA, RAMMSTEIN, STATUS QUO, METALLICA und BON JOVI werden von sogenannten Tribute-Bands auf Dillenburgs Bühnen präsentiert. Auch mit dabei sind ALL RESET und BIGFOOT aus dem Bereich Coverbands und SCHWERELOS und SUPERCOBRA treten mit eigenen Songs an

Musik für die jüngere Zielgruppe im Hofgarten

Neu und doch alt bekannt könnte das Motto im Hofgarten lauten. Da es die Veranstaltung YOU FM PARTY nicht mehr gibt, kommt der Nachfolger YOU CLUB PARTY erstmals nach Dillenburg. Für die feierfreudige und gut gelaunte jüngere Zielgruppe ändert sich aber nichts, denn mit YOU FM Moderator Marcel Wagner und YOU FM DJ Holger Gerlach kommen zwei Bekannte, die gemeinsam den Partylevel am Anschlag halten werden.

Hüttenplatz wird zum neuen Bühnenbereich

Eine Änderung wird es bei der diesjährigen Aquarena-Nacht aber geben: Der Hüttenplatz löst den ehemaligen EDEKA-Parkplatz als Bühnenbereich ab. Lange war offen, ob der Parkplatz erneut eingebunden werden kann. Da er spätestens 2019 nicht mehr zur Verfügung steht, hat man sich nun für den Hüttenplatz entschieden. Positiver Nebeneffekt: Die kurzen Laufwege zwischen den Bühnen werden nochmals kürzer.

Größtes Ziel der Stadtverwaltung und aller Beteiligten ist es aber, wieder eine friedliche Sommersause auf die Beine zu stellen. Die Sicherheitsstandards waren bereits hoch und werden weiter ausgebaut. „Dafür brauchen wir viele Security-Mitarbeiter, aber auch das Ordnungsamt, die Polizei, das THW, die Feuerwehr und den Sanitätsdienst. Da sind wir wirklich froh, dass wir mit allen Beteiligten sehr gut zusammenarbeiten und ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept haben. Für die Aquarena-Nacht 2018 sind wir wieder gut aufgestellt,“ so Wechselberger abschließend.