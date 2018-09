Wo Marmor, Stein und Eisen spricht

Unter der Überschrift "Marmor, Stein und Eisen spricht" ging es viele Millionen Jahre in die Vergangenheit von Westerwald, Lahn und Taunus. Das vierblättrige Kleeblatt bildet eine eindrucksvolle Einheit, die Sprache und Musik perfekt zusammenzubringen weiß, Stimmungen und Emotionen weckt und in den Zuhörern Saiten zum Klingen bringt, die Heimatverbundenheit und tiefe Verwurzelung deutlich werden lassen.

"In Greifenstein spielt bis heute der Bergbau eine wichtige Rolle", sagte Gastgeber Wolfgang Leineweber vom Greifensteinverein und verwies auf Steinwolle und Tongruben. "Bei uns werden immer noch Steine geknackt und heute Abend sprechen die Steine sogar zu uns."

Mit der Legende vom Bergwerksmönch, der den Bergleuten bisweilen hilft, ihr Brot zu verdienen und alle Schätze der Erde bewacht - auch das Gold, das sie ihm dann rauben wollen - fing der kurzweilige Abend an. "Bis heute werden Menschen, die dem Schatz zu nahe kommen, von einem dicken Stein erschlagen", so Peter Gößmann. Auch die Auswandererzeit wurde beleuchtet: "Es ist keine 150 Jahre her, als Menschen aus dem Westerwald nach Amerika auswanderten, weil sie hier keine Perspektiven hatten." Unterbrochen von einem alten Auswandererlied wurde die Geschichte von August Müller erzählt, der sein Glück in Übersee suchte, bisweilen vom Heimweh geplagt wurde und 1950 als angesehener Mann in Denver verstarb, ohne je die Heimat oder seine Familie wieder gesehen zu haben.

Wiederholung in der Grube Fortuna

Im Folgenden ging es um Lahnmarmor, Druidinnen und den Felsenkönig mit seinen Söhnen Marmor, Stein und Eisen, um Liebe und Leid und viel Fantasie. Eckart Mas- cus (Saxofon, Gitarre) sowie die Brüder Ulrich Wendt (Stage Piano, Synthesizer) und Sebastian Wendt (Percussion) sorgten mit experimentellen Klängen für die passende Musik und einen vergnüglichen Abend, den man am 2. September ab 20 Uhr in der Lokhalle des Feld- und Grubenbahnmuseums am Besucherbergwerk Grube Fortuna, erleben kann. Der Eintritt kostet dann 12 Euro pro Person. (hp)