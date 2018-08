Wo sich Kultur und Wellness treffen

Kein Wunder. Schließlich hält jede der mehr als 100 Städte entlang der Kulturstraße andere Sehenswürdigkeiten bereit, lockt mit Märkten und Festen, unterhaltsamen Gästeführungen, Konzerten und anderen Kulturveranstaltungen. Doch eines ist sicher: Schmucke Fachwerkbauten mit Symbolen und Verzierungen auf den Fassaden bieten sie alle in Hülle und Fülle.

Massagen und Therme genießen

Erholungssuchende, die gerne Kultur mit etwas Wellness verbinden möchten, werden nicht enttäuscht. Auf den sieben Regionalstrecken von der Elbe über die Oberlausitz bis hin zum Bodensee wechseln sich Kurbäder und Festspielorte ab mit Naturparks und romantischen Winkeln.

In Bad Hersfeld etwa können Urlauber im warmen Wasser der Therme eintauchen und wohltuende Massagen, Bäder und Kosmetikanwendungen genießen. Auch in Bad Camberg mit seiner schmucken historischen Altstadt lässt sich beim Spaziergang durch den Kurpark mit Kräutergarten, Wassertretbecken und einer Minigolfanlage herrlich relaxen. Das älteste hessische Kneippheilbad genießt einen hervorragenden Ruf in der Gesundheitsvorsorge.

Zudem bieten viele Hotels einen schönen Saunabereich und verschiedenste Wellnessangebote. Ausgewählte Adressen für alle, die auf ihrer Reise besonders verwöhnt werden wollen, hält die Broschüre „Zauberhafte Hotels und Restaurants entlang der Deutschen Fachwerkstraße“ bereit, die auf der Homepage www.deutsche-fachwerkstrasse.de bestellt werden kann.

In der Natur entschleunigen

Regeneration findet aber nicht nur in Thermen und Saunen statt. Gerade im Sommer kann man bei Wanderungen, beim Joggen, Radfahren oder Nordic Walking so richtig entschleunigen. Viele der Orte liegen inmitten ursprünglicher Natur – so können Urlauber direkt zu den Ausflügen an der frischen Luft starten. In Herborn etwa stoßen gleich zwei Premium-Wanderwege aufeinander: der Rothaarsteig und der Westerwald-Steig, fast 400 Kilometer pures Wanderparadies.

Und da Küche und Keller in den Städten der Deutschen Fachwerkstraße fast alles bieten, was Deutschlands Gastronomie ausmacht, ist auch für die kulinarischen Genüsse im Urlaub bestens gesorgt. (djd)