Wo steckt Apollon mit seinem Wagen?

Weilburg-Kubach Noch mehr Sonnen? Die eine oben am Himmel strapaziert den Organismus derzeit schon über Gebühr. Nun, die Sonnenblume hat ihren Namen ja auch nicht wegen ihrer Wärmeleistung bekommen. Sondern aus einer anderen, durchaus heißen, Angelegenheit: einer vergeblichen Liebe in griechischer Gedichtform. Dort verwandelt sich die Verschmähte in eine Blume, die ihre Blüte stets nach der Sonne und damit nach dem angebeteten Apollon mit seinem Wagen ausrichtet. Ob die Blumen an der Kristallhöhle auch noch nach ihm schauen? (red/Foto: Stahl)