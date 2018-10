Wochenblatt

Auf dem Stimmzettel für die Landtagswahl können jeweils zwei Stimmen abgegeben werden. Bei diesem System der personalisierten Verhältniswahl hat der Wähler die Möglichkeit, durch Abgabe der Erststimme eine/n Wahlkreisabgeordnete/n und durch die Abgabe der Zweitstimme eine Landesliste (Partei) zu wählen. Der Hessische Landtag besteht regelmäßig aus 110 Abgeordneten, die für fünf Jahre gewählt werden. Somit werden 55 Abgeordnete in Wahlkreisen und 55 Abgeordnete aus Landeslisten gewählt.

Bei den Volksabstimmungen haben die Wähler/innen die Möglichkeit, auf dem zweiten Stimmzettel den 15 Gesetzen zur Änderung und Ergänzung der Hessischen Verfassung komplett zuzustimmen oder abzulehnen, oder bei den einzelnen Gesetzen mit Ja oder Nein zu stimmen.

In Dillenburg und in den Ortsteilen sind fast 17.000 Wahlberechtigte zur Wahl aufgerufen. Wahlberechtigt sind alle, die am Wahltag ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten in Hessen haben. Außerdem müssen diese Personen Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

130 Wahlhelfer/innen sind in den Wahllokalen vor Ort im Einsatz als Wahlvorsteher, Schriftführer und Beisitzer. Sie werden unterstützt durch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oranienstadt Dillenburg, die den internen Wahldienst am Wochenende übernehmen.

In Dillenburg und den Ortsteilen sind insgesamt 14 allgemeine Wahlbezirke und zwei Briefwahlbezirke gebildet. Die Auszählung der Briefwahlstimmen findet im Rathaus in Zimmer 30, sowie im Stadtverordnetensitzungssaal statt. Direkt nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden die Ergebnisse der Landtagswahl ermittelt und die Stimmen ausgezählt. Die Auszählung ist öffentlich und kann deswegen von jedem Interessierten verfolgt werden. Die Ergebnisse der Volksabstimmungen werden überwiegend in Auszählungswahlvorständen am Montag nach der Wahl durch städtische Bedienstete ermittelt. Aufgrund dessen ist am Montag, 29. Oktober 2018 das Rathaus für den normalen Verwaltungsbetrieb nur eingeschränkt erreichbar. Die Auszählung und Ergebnisermittlung ist jedoch öffentlich. Die Einschränkung des Kundenverkehrs betrifft nicht die anderen städtischen Verwaltungsgebäude, dort findet der normale Dienstbetrieb zu den bekannten Öffnungszeiten statt. Lediglich das Bürgerbüro hat an diesem Tag ab 12.00 Uhr geschlossen.

Die Wählerinnen und Wähler haben die erhaltene Wahlbenachrichtigung ins Wahllokal mitzubringen. Auch wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten oder diese vergessen hat, darf wählen, sofern er in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. Sollte die Wahlbenachrichtigung nicht mehr vorhanden sein, muss sich die Wählerin oder der Wähler mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen. Nur so kann das Team im Wahllokal prüfen, ob die- oder derjenige auch berechtigt ist zu wählen.

Bis spätestens Freitag, 26. Oktober, 13 Uhr können Briefwahlunterlagen bzw. Wahlscheine beantragt werden. Nur in Ausnahmefällen - wie bei plötzlich auftretender schwerer Erkrankung - kann noch bis Sonntag, 15 Uhr mit Vollmacht ein Antrag gestellt werden. Soll jemand zur Abholung der Wahlunterlagen bevollmächtigt werden, sind die Hinweise und Vorgaben hierzu auf der Wahlbenachrichtigung zu finden. Die Anträge auf Briefwahl sind im Bürgerbüro im Stadthaus-Herefordhaus am Bahnhofsplatz 1 in Dillenburg zu stellen.

Viele Wählerinnen und Wähler haben bis zur letzten Woche vor der Wahl bereits die Möglichkeit zur Beantragung von Briefwahlunterlagen genutzt. Im Bürgerbüro kann direkt vor Ort gewählt werden. Eine Wahlurne und eine Wahlkabine stehen bereit. Dies haben bereits viele Wählerinnen und Wähler in Anspruch genommen.

Wichtig ist, dass der rote Wahlbrief bis Sonntagabend 18 Uhr im Rathaus oder Stadthaus abgegeben bzw. eingeworfen wird. Alle Wahlbriefe, die später eingehen, können gesetzlich nicht mehr für die Stimmauszählung berücksichtigt werden.

Auf der Wahlbenachrichtigung ist das Wahllokal genannt, in dem die Stimme abgegeben werden kann und ob dieses barrierefrei zugänglich ist oder nicht. Der Wahlvorstand händigt vor Ort die Stimmzettel aus.

Änderungen der Wahllokale

In folgenden Wahllokalen haben sich Änderungen ergeben: In Oberscheld wird nicht in der Glück-Auf-Halle, sondern im Dorfgemeinschaftshaus gewählt. In Nanzenbach steht das evangelische Gemeindehaus als Wahllokal wieder zur Verfügung.

Alle Wahllokale in der Kernstadt sind barrierefrei, also auch für Menschen mit Behinderung, zugänglich. Im Ortsteil Oberscheld ist das Dorfgemeinschaftshaus nicht barrierefrei. Eine Übersicht finden Sie im nebenstehenden Kasten.

Wahlforschungsteams sind in zwei Wahllokalen vor Ort

In zwei Wahllokalen sind Wahlforschungsteams vor Ort, welche die Wählerinnen und Wähler nach der Wahlhandlung gegebenenfalls für eine Wahlbefragung ansprechen, um Prognosen für die Ergebnisse der Wahl und der Volksabstimmungen zu erstellen. In Frohnhausen (DGH, Wahlbezirk 61) ist eine Arbeitsgruppe von dimap infratest Wahlforschung im Auftrag der ARD vor Ort und in Manderbach (Grundschule, Wahlbezirk 32) ist ein Team von der Forschungsgruppe Wahlen für die ZDF-Hochrechnung tätig.

Am Wahlsonntag finden in Dillenburg noch weitere Veranstaltungen statt: Hubertusmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag und der Landmarkt in der Wilhelmstraße.

Weitere Informationen auch unter www.dillenburg.de oder www.lahn-dill-kreis.de.